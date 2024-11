Già pronto il post Thiago Motta: “Vinco con la Juventus” | Presentazione ufficiale

Juventus, individuato il prossimo e possibile futuro allenatore dei bianconeri: si candida come nuovo mister

Una Juventus rimaneggiata, e con soli 14 calciatori di movimento a disposizione, riesce ad ottenere un importante pareggio in quel di Birmingham contro l’Aston Villa. Un punto che consente ai bianconeri di sperare ancora alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League.

Anche se, allo stesso tempo, non si fanno attendere le critiche nei confronti di Thiago Motta. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che il mister italo-brasiliano finisca al centro di polemiche per il suo “non-gioco” e per le poche occasioni che fa creare nel reparto offensivo.

La sua posizione, fino a questo momento, non è in dubbio. Anzi, la dirigenza fa sapere e capire di avere piena fiducia nei mezzi dell’ex Bologna, alla sua prima avventura in una grande. Anche se, allo stesso tempo, c’è un allenatore che alza la voce e che, di conseguenza, si candida per un posto.

Ovviamente di allenatore e, soprattutto, al posto di Thiago Motta. Nel caso in cui non dovessero andare bene le cose per l’italo-brasiliano. Ne ha parlato nel corso di una intervista esclusiva che ha rilasciato ai microfoni di “Prime Video“.

Obiettivo Juventus, l’ex bianconero rivela: “Sogno di allenarla”

Da pochi mesi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Di mettere da parte questo mondo, però, non ne vuole assolutamente sapere. Anzi, da poco ha effettuato l’esame che ha brillantemente superato come allenatore. Adesso aspetta solamente la chiamata di una squadra. Per il momento, però, Leonardo Bonucci si “accontenta” di essere l’assistente della nazionale maschile Under 20 italiana. Anche se, il suo sogno, è quello di allenare un club importante e che porterà sempre nel cuore: la Juventus.

Una esperienza, quella in azzurro, che gli sta servendo parecchio e che gli sta facendo capire che diventare allenatore è proprio quello che desidera fare dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Anche se, allo stesso tempo, rivela che un po’ di ansia nell’effettuare questa nuova avventura l’ha avuta eccome, ma che è riuscito a superarla senza problemi. Nei suoi obiettivi, però, c’è quello di poter allenare un giorno la “sua” Juventus: “Voglio diventare un tecnico vincente. Se dovesse accadere con i bianconeri sarà il sogno perfetto” ha dichiarato.

Prima la Nazionale Under 20, poi il sogno di diventare allenatore: la rivelazione

Come lo è stato da calciatore, anche in questa nuova veste Bonucci sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro. Si vede in una panchina a dare le indicazioni ai calciatori. Proprio come faceva sul terreno di gioco mentre impostava la difesa insieme ai suoi ex compagni Chiellini e Barzagli.

Una esperienza, quella con la Nazionale italiana giovanile, che gli sta portando (oltre ad un importante cv) anche consapevolezza sui suoi mezzi. In attesa, ovviamente, che il nativo di Viterbo possa ricevere la tanto ed attesa chiamata da parte di un club pronta a partire ed a puntare su di lui.