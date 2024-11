Esonero e cambio panchina… in Italia: scambio folle in Serie A | Ok del club

Possibile esonero e cambio panchina in Italia, scambio folle in Serie A: arriva anche l’ok da parte del club

Il campionato si ferma nuovamente, ma solamente per qualche giorno, visto che adesso è tempo di Champions, Europa e Conference League. La 13ma giornata di Serie A si è ufficialmente conclusa nella serata di lunedì dove non sono mancati i colpi di scena.

Questi ultimi, però, si potrebbero verificare al termine della stagione. Con improvvisi cambi in panchina da parte di allenatore che potrebbero ricevere anche il “benservito” da parte della società.

Non solo: allenatori stessi che potrebbero semplicemente accomodarsi su un’altra panchina. Una ipotesi assolutamente da non scartare, questa, quella che si potrebbe vedere proprio nel campionato italiano.

Una pista difficile ma, a questo punto, per nulla impossibile. Il club, infatti, non è contento delle ultime uscite della squadra ed al termine della stagione potrebbe decidere di esonerare il suo allenatore. Lo stesso che, però, firmerebbe per un’altra società italiana.

Serie A, esonero e nuova panchina per il tecnico: tutte le possibili ipotesi

Nelle ultime ore il “Corriere dello Sport” ha lanciato una importantissima indiscrezione riguardante il futuro di Paulo Fonseca. L’atteggiamento del “Diavolo”, contro la Juventus in campionato, non è affatto piaciuto alla dirigenza che non si aspettava di certo uno 0-0 ed un match per nulla giocato dai rossoneri in campo. Nel mirino delle critiche, ancora una volta, ci è finito il manager portoghese.

Lo stesso che potrebbe seriamente lasciare Milanello dopo una sola stagione. Società di via Aldo Rossi che sta iniziando a interrogarsi, sempre di più, sulle potenzialità del suo allenatore e staff che non hanno reso al massimo fino a questo momento. Il futuro di Fonseca, però, potrebbe continuare ad essere in Serie A visto che sarebbe disposto a prendere una panchina pronta a liberarsi a fine campionato.

Serie A, nuova panchina per il tecnico: si accomoderà al termine della stagione

Tra le squadre che, a dire il vero, stanno attraversando un momento negativo (peggio del Milan) c’è sicuramente la Roma. I giallorossi, già al terzo cambio in panchina a novembre, continueranno la stagione con Claudio Ranieri. Al mister nativo della Capitale l’arduo compito di risollevare un ambiente con il morale a terra.

Poi, per lui, sarà pronto un posto come dirigente nell’ambiente giallorosso. Al suo posto, però, chi si potrebbe accomodare? Il nome favorito potrebbe essere proprio quello di Paulo Fonseca che, in quel di Roma, c’è stato per due stagioni (dal 2019-2021).