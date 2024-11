Finale di Champions e ritiro: “Il calcio non mi emoziona” | Smette giovanissimo

Ha disputato una finale di Champions e adesso decide di ritirarsi nonostante abbia solo 31 anni, le sue recenti dichiarazioni e il pensiero di dire stop

Nel mondo dello sport, come in ogni altro ambito professionale, le motivazioni fanno la differenza. Ci sono giocatori che continuano fino a quando il fisico regge e altri che decidono di appendere gli scarpini al chiodo in anticipo, consapevoli di non riuscire più a reggere la pressione e allenarsi con lo stesso entusiasmo degli esordi.

Al di là degli ingaggi rilevanti che vengono percepiti, scendere in campo ogni settimana comporta dei sacrifici in termini di tempo e di relazioni umane e può subentrare con regolarità il pensiero di interrompere una quotidianità fatta di partite e di trasferte.

L’ultimo in ordine cronologico a meditare il ritiro è un portiere che è stato protagonista anche di una finale di Champions League, con alcuni errori che hanno inciso sul risultato finale e hanno provocato la sconfitta della sua squadra.

Da giugno è svincolato e non ha ricevuto offerte che fossero per lui stimolanti. Nonostante i 31 anni compiuti, adesso la volontà di fermarsi sta per prendere il sopravvento, anche a causa della fase della sua vita che sta vivendo, lontano dai riflettori.

L’ammissione in una recente intervista, può smettere di giocare a calcio

Lui è Loris Karius che ha rilasciato un’intervista a SPORTbible in cui ha ammesso di essere in un momento di riflessione sul suo futuro: “Potrei cambiare completamente strada e dedicarmi ad altre cose”.

Il fisico non è un problema: “Quando sei rimasto fuori così a lungo come è capitato a me, è inevitabile iniziare a considerare l’idea del ritiro. Non ho ancora preso una decisione definitiva, perché al momento non è necessario. Sono ancora in forma e possiedo tutto il potenziale e le capacità per giocare“.

Il ritiro è un pensiero ricorrente per il portiere tedesco

Karius è consapevole che il ritiro è un passo da prendere in considerazione: “Se una porta non si apre, devo essere onesto con me stesso e dire: ‘Guarda, hai molte altre opportunità che ti entusiasmano, ti divertono e ti motivano’. Non credo che un eventuale ritiro mi colpirebbe così duramente, perché negli ultimi anni ho già affrontato e accettato questo tipo di riflessione“.

Nella sua carriera ha giocato anche in Bundesliga, con le maglie del Mainz e dell’Union Berlino, e in Turchia, difendendo i pali del Besiktas.