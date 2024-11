“Vado a lavorare in campagna”: da campione del Mondo a bracciante | Lascia per sempre lo sport

Ha vinto il Mondiale e adesso è dedito all’agricoltura, la nuova vita di un campione che ha lasciato il mondo dello sport per lavorare in campagna

Quando mancano due gare al termine della stagione di Formula Uno e con la classifica dei costruttori che ha un vincitore ancora da decretare, fa scalpore la notizia inerente alla nuova vita di un ex campione dello sport. Ha vinto ben quattro Mondiali con la Red Bull per poi cambiare scuderia e diventare un pilota della Ferrari.

L’ultima annata in cui è sceso in pista è stata quella del 2022, prima del ritiro. Nonostante le voci di un ritorno nel motosport, nell’iconica 24 Ore di Le Mans, le sue attenzioni sono adesso rivolte alla sua nuova attività.

L’ex pilota ha intrapreso un percorso non convenzionale tuffandosi nel campo dell’agricoltura. Il nativo di Heppenheim sta apparentemente seguendo un apprendistato, acquisendo le competenze necessarie per gestire la propria fattoria.

Conosciuto per la sua attenzione nei confronti della sostenibilità e delle cause ambientali durante la sua carriera in F1, questo passo si allinea perfettamente con i valori che ha sempre profuso.

Il campione del Mondo è diventato un bracciante, ecco la sua nuova vita

Lui è Sebastian Vettel che si è lanciato in questa nuova sfida che non è letta come un semplice hobby ma come un’impresa commerciale a tutti gli effetti, con l’intento di diventare autosufficiente e godersi il frutto dei sacrifici del proprio lavoro nei campi.

Un’attività che pochi giovani decidono di intraprendere, dato il sacrificio necessario e le incognite dal punto di vista economico. Vettel non si è lasciato intimorire ma ha voluto abbracciare una nuova filosofia di vita, tenendosi impegnato dopo una carriera stressante che lo ha visto al centro dei riflettori.

Il pilota non rinuncia a scendere in pista, lo farà in Francia

Mentre Vettel sembra impegnato nella sua formazione agricola, è difficile immaginare che possa rimanere lontano dalla pista troppo a lungo.

Una potenziale campagna di Le Mans con la Porsche offrirebbe un’opportunità avvincente per dimostrare di non aver perso confidenza con la guida, cimentandosi in un formato per lui inedito, in cui endurance, strategia e lavoro di squadra la fanno da padroni. Un’esperienza che stuzzica il tedesco, curioso nel provare a gareggiare per questa storica gara.