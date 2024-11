Inter, società in Arabia Saudita: cessione di Oaktree, ci siamo | Tifosi increduli

La società dell’Inter è stata intravista in Arabia, Oaktree studia la cessione, i tifosi sono rimasti spiazzati da questo gesto

Mentre sul campo l’Inter continua a inanellare un filotto di risultati positivi, con un attacco in splendida forma e una tenuta difensiva in miglioramento, la dirigenza si fa sentire per alcune azioni che stanno spiazzando la curva e tutto l’ambiente.

C’è piena fiducia per quanto riguarda l’organigramma societario dei nerazzurri che sta cambiando alcuni uomini chiave, senza intaccare il management tecnico, meritevole di proseguire il percorso di crescita fin qua messo in atto.

Il direttore sportivo Beppe Marotta sta già cercando di individuare eventuali occasioni di mercato, data la sua capacità di piazzare colpi a basso costo e di anticipare la concorrenza, tenendo conto dell’esigenza di un ricambio generazionale all’interno della rosa di mister Inzaghi.

Alcuni profili sono già stati messi nel mirino, con diversi cambiamenti che sono previsti nella prossima sessione estiva, anche se non è escluso qualche movimento in entrata già a gennaio.

L’Inter ha ottenuto un accordo con l’Arabia

Intanto il club ha annuncato l’ottenimento della licenza MISA, essenziale per ogni azienda straniera che vuole operare a livello commerciale sul territorio arabo.

L’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale: “Il Club nerazzurro potrà contare sul supporto del Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita per estendere ulteriormente la presenza del proprio brand in Middle East e per far crescere la propria fanbase di tifosi. Allo stesso tempo, l’Inter porterà nel paese il proprio know-how, i valori e l’esperienza che caratterizza un club di calcio ai massimi livelli, sostenendo il piano nazionale del Regno dell’Arabia Saudita per il 2030”.

Oaktree in Arabia, è arrivata una firma importante per il futuro dell’Inter

E ancora il comunicato precisa: “L’Inter importerà non solo la propria storia e tradizione come società di calcio dal blasone globale, ma anche l’eccellenza del Made in Italy che il Club nerazzurro rappresenta. Attraverso partnership strategiche, il Club nerazzurro si farà promotore dei valori di italianità, tradizione e stile oltre lo sport, portando in Arabia Saudita l’intero ecosistema nerazzurro con un progetto che metterà in risalto il connubio tra design, entertainment, wellness ed eredità storica dell’Inter”.

Una mossa commerciale che conferma le ambizioni degli Oaktree che intendono far crescere il nome dell’Inter a livello mondiale non solo tramite le prestazioni fornite dalla squadra in campo, in particolar modo in Champions League.