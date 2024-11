Attaccante bloccato in Premier League: decisione per gennaio | Saluta la Juventus per sempre

Non c’è più nulla da fare, la punta è destinata alla Premier League: addio per sempre alla Juventus di Thiago Motta

Leggere la classifica e vedere la Juventus posizionata al sesto posto, fa immediatamente pensare ad un fallimento. In realtà, basta guardare i punti conquistati per capire che è a –4 dal primo posto, in uno dei campionati di Serie A più combattuti degli ultimi 20 anni.

La cura di Thiago Motta sta funzionando, la piena fiducia che Cristiano Giuntoli ha avuto in lui sta venendo ripagata. Ancora imbattuti in patria ed in piena corsa in Europa per qualificarsi agli ottavi di Champions League.

E pensare che l’italo brasiliano stia ottenendo questi risultati senza avere la squadra completa a disposizione. Nel corso di questi primi 3 mesi di stagione ha già perso pedine importanti, di cui 2, Bremer e Cabal, per tutta la stagione.

Per questo la dirigenza della Vecchia Signora è già proiettata al futuro, precisamente al mercato di Gennaio, lasciando il mister a vivere il presente. Servono nuovi innesti per poter concorrere per tutte le competizioni e con estrema urgenza.

Problema principale

Il problema principale da risolvere è la punta centrale. Lo si è visto nel big match contro il Milan di Paulo Fonseca, partita che ha totalmente deluso le aspettative tanto da terminare 0-0, dove l’ex Bologna ha schierato Koopmeiners in quella posizione.

Questo perchè Milik non riesce a riprendersi e manca un sostituto di Vlahovic, che allo stesso tempo non sta dando le garanzie sperate. Non è escluso che entrambi possano partire e che la Juventus cerchi una nuova soluzione che possa risolverle questo digiuno da gol.

Bloccato in Premier League

Diversi nomi arieggiano da settimane nell’ambiente bianconero. Tra i più in voga c’è quello di Joshua Zirkzee, che è alla ricerca di una nuova avventura dato lo scarso minutaggio al Manchester United. L’olandese non sembrerebbe rientrare neanche nei piani del nuovo coach, Ruben Amorim, al contrario di Thiago Motta, che lo conosce bene e con il quale ha vissuto la miglior stagione della sua carriera.

Il debutto con gol apriva apparentemente ad una storia ricca di successi e duratura ma dopo pochi mesi è oramai certo che i Red Devils ed il classe 2001 siano oramai arrivati ad un punto di rottura. La Juventus potrebbe approfittare di questa condizione per ottenere uno sconto sul suo cartellino ma la situazione è più complicata del previsto, perchè la richiesta è alta e ci sono molti club di Premier League su di lui.