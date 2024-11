“20 mila euro ai compagni in spogliatoio”: l’ex Juve ammette tutto | Regalo folle

Dichiarazioni ex Juventus non passano inosservate - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

Le dichiarazioni dell’ex Juventus non passano affatto inosservate, regalo folle: “20mila euro ai compagni in spogliatoio”

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, nel 2015, ha fatto molto parlare di sé. Ma per questioni che, con il mondo del calcio, non c’entrano assolutamente nulla. Tante le squadre in cui ha militato e dove ha lasciato il segno.

Tra queste anche la Juventus, nonostante abbia disputato solamente una stagione con la maglia dei bianconeri. Per lui esperienze in Serie A e all’estero. Nel corso di una intervista rilasciata al “Corriere della Sera” ha affrontato vari argomenti.

Non solo: ha raccontato anche alcuni retroscena che nessuno conosceva. Almeno fino a questo momento. “20mila euro ai compagni in spogliatoio” ha dichiarato l’ex calciatore.

Dopo il calcio, però, come riportato in precedenza ha affermato di aver fatto un gravissimo errore di cui si pente amaramente. Tanto è vero che, a distanza di tempo, ha ricevuto anche il perdono di una persona in particolare.

La rivelazione shock dell’ex bianconero: “20mila € ai compagni in spogliatoio”

Per tutti era conosciuto come il “Romario del Salento“, per i tifosi del Palermo, invece, il “Maradona dei rosanero“. Stiamo parlando di Fabrizio Miccoli che ha scritto pagine importanti nel club siciliano. Purtroppo ne ha scritte anche in negativo visto che per lui si aprirono addirittura le porte del carcere per estorsione aggravata del metodo mafioso. Una vicenda che ha voluto dimenticare in fretta ed in furia. Soprattutto dopo aver avuto un colloquio con la figlia del giudice Giovanni Falcone, Maria.

I due hanno chiarito: “Ho commesso un grave errore. Parlandole ho scoperto una donna forte. Avevo vergogna non solo nei suoi confronti, ma anche in quelle dei miei genitori che comunque mi sono stati vicino. La dottoressa Falcone ha compreso il mio dolore“. Tornando nuovamente al calcio, però, ha voluto raccontare un aneddoto che nessuno conosceva sino ad ora: “Ho voluto bene e ne ricevevo. Ricordo che una volta avevo fatto shopping in un negozio “D&G”. Avevo speso 20mila € di roba. La portai nello spogliatoio…“.

La rivelazione dell’ex calciatore: “Ognuno si prese una cosa…”

Miccoli continua dicendo: “Acquistai roba di abbigliamento dal valore di 20mila euro. Portai tutte le buste con i vestiti al campo. Ci fu un assalto ed un ognuno dei miei compagni si prese una cosa“.

Chi scelse una cintura, chi una maglia e chi altro ancora: “Era stato uno shopping per tutti“. In conclusione rivela: “Ho guadagnato molto, ma ho anche speso tantissimo. Ne ho fatte di c****te in vita mia: tra macchine, orologi e vestiti davvero non si contano“.