Stagione finita per il rossonero: coricato saltato in allenamento | Mister disperato

Il giocatore dei rossoneri ha riportato un grave infortunio durante un recente allenamento, l’allenatore non sa chi schierare

Il Milan è reduce da due pareggi consecutivi che lo hanno allontanato dai vertici della classifica, con il Napoli adesso distante dieci punti, anche se i rossoneri hanno una partita da recuperare, quella rinviata a Bologna. Contro una Juventus in emergenza non è arrivata la rete decisiva.

A colpire è soprattutto una prestazione insufficiente da parte del reparto offensivo, una novità rispetto alle gare precedenti in cui era stata la linea difensiva a commettere degli errori e ad influire sul risultato finale.

Una retroguardia che ha recuperato Mattia Gabbia che si è fatto trovare pronto e ha chiuso le iniziative dei bianconeri e che può contare su diverse alternative sia a livello di centrali che di terzini.

Una situazione diversa riguarda un altro club rossonero che il Milan ha affrontato in Europa League due anni fa e che sta vivendo un periodo complicato, con l’inizio di stagione che è stato ben al di sotto delle aspettative.

I rossoneri sono in difficoltà in campionato, ai problemi si aggiunge un infortunio grave

Questo è il Rennes. I bretoni, reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Lille, futuro avversario del Bologna nel girone di Champions, sono al 15esimo posto in classifica in Ligue 1, con soli 11 punti raccolti in 12 gare.

A rendere ancora più tosta la rimonta in campionato è un grave infortunio che ha colpito uno dei migliori prospetti della rosa allenata da Sampaoli, ora a rischio esonero. Lui è Alidu Seidu. Il difensore ghanese classe 2000 ha lasciato il campo dopo quindici minuti.

I medici e il responso che è il peggiore possibile, stagione finita per lui

La diagnosi è arrivata nelle ultime ore, dopo gli accertamenti da parte dello staff medico, ed è la peggiore possibile. Il Rennes ha, infatti, diramato un comunicato in cui viene ufficializzata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Un ko grave per il difensore che rischia di concludere così la propria stagione, senza poter contribuire alla salvezza del club francese.

Un Rennes chiamato subito a reagire, con due scontri da non fallire nei prossimi weekend, prima in casa contro il Sant Etienne e poi in trasferta sul campo del Nantes. Due vittorie potrebbero far respirare l’ambiente e riportare una serenità che sembra smarrita all’interno dello spogliatoio.