Il giallorosso vola subito in Premier: scartato dal nuovo allenatore | Firma per 50 milioni cash

Si alimentano le voci di mercato che vogliono il giocatore giallorosso subito in Premier. Si attende una firma da 50 milioni.

Il calciomercato non si ferma mai. Soprattutto quando riguarda le grandi squadre e talenti emergenti. Le trattative danno fiato a indiscrezioni e voci di colpi milionari, anche in Serie A.

I top club europei sono sempre alla ricerca di nuove pedine con cui rinforzare la rosa e puntare ai propri obiettivi stagionali. Molto spesso questo avviene cercando giovani promesse che possano esplodere in futuro.

Ed è proprio un calciatore giallorosso che sembra aver attirato l’attenzione di club di prima fascia. Il giocatore non è mai stato così vicino a lasciare la Serie A per andare in Premier e ora si parla di una trattativa che potrebbe portare ad una firma da 50 milioni di euro. Vediamo di chi si tratta.

Il giallorosso vola in Premier?

Il nome finito al centro dei riflettori è quello di Patrick Dorgu, terzino danese classe 2005. Il Lecce ha saputo valorizzarlo nelle scorse stagioni, facendo aumentare di molto la sua valutazione, che ora oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il giovane talento è già finito nel mirino di molte big europee.

Tra queste troviamo il Tottenham e il Chelsea. Entrambe le squadre di Premier avevano già provato a sondare il terreno con il Lecce lo scorso anno. Ma ora le recenti prestazioni del terzino hanno aumentato notevolmente l’attenzione su di sé. L’intenzione di assicurarsi il suo cartellino, soprattutto per quanto riguarda i club di oltremanica, sembra essere particolarmente alto.

Una trattativa al rialzo

Tra le squadre maggiormente intenzionate a fare un tentativo per il terzino del Lecce troviamo sicuramente il Napoli. Tuttavia, i club di Premier sembrano essere in pole position per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Per Dorgu Corvino potrebbe tentare di creare un’asta per dare il via ad una trattiva al rialzo, arrivando quindi alla cifra monstre di 50 milioni di euro.

Patrick Dorgu è stato in grado di adattarsi a diverse posizioni in campo e ora con Giampaolo potrebbe trovare spazio, anche diversamente rispetto alla sua “zona di comfort” sulla fascia. Una situazione che potrebbe aumentare la sua duttilità e, quindi, il valore del suo cartellino.