“Sto avendo un attacco cardiaco”: l’ultimo messaggio del Nazionale | Compagni sconvolti

Il veterano della Nazionale ha confessato di temere di avere un infarto, per questo motivo ha deciso di dire basta, la reazione dei compagni

L’Italia è arrivata seconda nel girone di Nations League dopo la sconfitta subita per mano della Francia. A nulla è valsa la vittoria di pochi giorni prima in Belgio, al termine di una partita equilibrata e vinta con disinvoltura dagli azzurri, al cospetto di un avversario temibile.

Il Belgio non è riuscito a raccogliere trofei in un decennio nel quale diversi top player si sono imposti con le maglie dei rispettivi club, al punto da arrivare al primo posto del ranking, una posizione che non ha visto un corrispettivo reale nelle partite che contavano.

Uno dei veterani è un difensore centrale che ha debuttato nella lontana stagione 2008/09 in Olanda, tra le fila dell’Ajax, prima di trasferirsi in Liga all’Atletico Madrid e infine in Premier League, diventando una delle bandiere del Tottenham, con oltre 200 presenze.

Lasciata l’Inghilterra, il centrale belga ha disputato una stagione con l’Al-Duhail prima di tornare in patria per vestire la maglia dell’Anversa con cui ha collezionato 114 presenze con ben 13 reti all’attivo.

Ha deciso di ritirarsi dopo una lunga carriera

A fine stagione il difensore Toby Alderweireld appenderà gli scarpini al chiodo dopo una lunghissima carriera che lo ha visto vestire la maglia del Belgio in ben 127 occasioni, condite da cinque reti.

Ad annunciare l’addio è stato lo stesso calciatore: “A volte non vedo l’ora di ritirarmi, ma d’altra parte ho anche molta ambizione di continuare con l’Anversa. Lo farò per altri sei mesi”.

Prima un attacco di panico e poi la paura di morire, l’atroce racconto del giocatore

Come spiegato in un’intervista al programma The House, il difensore ha raccontato di soffrire di attacchi di panico: “A un certo punto ho sentito il cuore che batteva a mille all’ora. In quel momento ho pensato: sto per avere un attacco cardiaco. È finita non rivedrò mai più i miei figli“.

La paura è stata molta, come si evince dalle sue parole: “Un attacco di panico mi fece battere il cuore ancora più forte. Mi sembrava d’impazzire e ho pensato che sarei morto. Ho passato momenti molto brutti, ecco perché ho detto basta ai ‘diavoli rossi’. Adesso soffro ancora, anche se di meno”.