Ne torna un altro rotto dalle Nazionali: Inzaghi disperato | Stagione ko

Altra pessima notizia per Simone Inzaghi, il calciatore ritorna rotto dagli impegni con la nazionale: stagione ko

Buona parte dei calciatori, impegnati con le loro rispettive nazionali, stanno facendo il loro rientro in quel di Milano. Sponda nerazzurra. Anche se qualcuno è ritornato con qualche cerotto di troppo. Non una buona notizia per mister Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino sta preparando l’importane sfida di campionato contro l’Hellas Verona allo stadio “Bentegodi”. Un match molto impegnativo per i campioni di Italia che vogliono raccogliere il bottino pieno dopo la sosta per le nazionali.

Anche se, come riportato in precedenza, le ultime notizie che arrivano sulle condizioni del calciatore sono tutt’altro che positive. L’infortunio, a quanto pare, sembra essere molto più serio del previsto.

Una tegola non da poco per l’intera squadra che non potrà contare sulla sua esperienza e qualità in mezzo al campo. L’indiscrezione è stata lanciata dalla “Gazzetta dello Sport“.

Inter, niente da fare per Inzaghi: il calciatore ritorna infortunato dalla nazionale

Nel ritiro della sua nazionale Hakan Calhanoglu ha rimediato un problema muscolare non di poco conto. Il classe ’94 ha riportato un serio fastidio agli adduttori. Da Milano, però, si aspettavano che ritornasse subito in Italia ed invece il calciatore, dopo un consulto con lo staff medico della nazionale turca, ha deciso di rimanere nel suo Paese per cercare di approfondire questo infortunio.

Una scelta che, allo stesso tempo, ha spiazzato l’intero ambiente nerazzurro. La notizia positiva, in tutto questo, è che sono state escluse possibili gravi lesioni per il trequartista. L’obiettivo della società campione di Italia è quello di approfondire sulle sue condizioni, magari eseguendo degli esami supplementari.

Inter, quante partite salterà il calciatore: le ultime

Una brutta ricaduta quella che vede come protagonista Calhanoglu. Per il 30enne, infatti, non si tratta affatto del primo infortunio rimediato in questa stagione sportiva. Un problema muscolare che gli impedirà di saltare altre partite in questo girone di andata di campionato e, molto probabilmente, anche di Champions League.

Come riportato in precedenza diventa sempre più difficile dettare legge a centrocampo nella trasferta di Verona e, in ambito Europeo, in casa contro i tedeschi del Lipsia. Possibile che, al suo posto, Inzaghi possa promuovere titolare uno tra Zielinski e Frattesi insieme a Barella e Mkhitaryan.