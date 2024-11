Inter, ecco il colpo da 200 milioni: il più alto della storia | Oaktree da l’ok

L’Inter ha staccato un assegno da 200 milioni, la nuova proprietà degli Oaktree sta investendo cifre record nei nerazzurri

L’Inter ha cambiato la propria presidenza a giugno. Gli Oaktree hanno cercato di dare un segnale di continuità ma stanno meditando di porre delle modifiche nell’organigramma societario, in particolar modo nel comparto amministrativo e comunicativo.

I campioni d’Italia in carica sono partiti sulla falsariga della stagione precedente, con il primo posto distante un solo punto. Un filotto di risultati positivi, dopo la sconfitta nel derby, ha consentito ai nerazzurri di agganciare il vertice.

In Champions League il ruolino di marcia è di alto livello. In quattro partite non è stato ancora preso un goal e la qualificazione al turno successivo pare in discesa, mostrando una solidità difensiva che non sembra ha avuto in queste prime dodici giornate di A.

Per riuscire ad andare oltre agli ottavi di finale, la squadra guidata da Inzaghi ha maggiori alternative, con almeno un sostituto in ogni zona del campo. Il mister sta facendo ricorso al turnover per fronteggiare un calendario fitto di gare da disputare.

Un Inter che punta a vincere con un gioco consolidato e i soliti interpreti

In estate si sono aggregati allo spogliatoio Piotr Zielinski in mezzo al campo, Taremi in attacco, Josep Martinez come secondo portiere e Tomas Palacios in difesa.

Inzaghi ha sposato il volere dei vertici di non mettere in atto una rivoluzione ma di confermare i titolari che hanno contribuito a conquistare, con merito e largo anticipo, la seconda stella. L’obiettivo è quello di lottare per il bis in Serie A e di andare più avanti possibile in Champions.

Oaktree ha già investito 200 milioni, ecco per quali giocatori

Ma i veri colpi di mercato nei primi mesi della presidenza Oaktree sono stati i rinnovi di contratto. Quattro sono ufficiali e due in fase di definizione. Il primo è l’allenatore Simone Inzaghi che percepisce 6,5 milioni di euro netti fino al 2026, capitan Lautaro Martinez 9 fino al 2029, Nicolò Barella 6,5 fino al 2029, Kristjan Asllani 1,5 fino al 2029.

E ancora manca la firma per Yann Bisseck che percepirà 1,5 milioni di euro fino al 2029 e per Denzel Dumfries che ne incasserà 4 fino al 2028. Un costo lordo complessivo che si avvicina ai 200 milioni e che testimonia la volontà della proprietà di proseguire il ciclo vincente.