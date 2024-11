Inter, “Fargli saltare le nazionali” la richiesta è accolta | I giocatori accettano

L’Inter non ci sta e agisce. La richiesta è stata accettata dai calciatori nerazzurri: devono saltare le Nazionali

L’Inter di Simone Inzaghi già è proiettata alla prossima partita contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Un match in cui l’allenatore piacentino non vorrà altro che i 3 punti, soprattutto dopo aver pareggiato contro il Napoli di Antonio Conte per 1-1.

Il big match della 12esima giornata ha lasciato ai nerazzurri più di un rimpianto. Non è solamente mancata la vittoria ma il sorpasso in classifica, con un risultato che la lascia invariata ed ha permesso agli Azzurri di rimanere ancora in testa prima dell’ennesima sosta per le Nazionali.

La squadra ha però dato le risposte che il mister voleva. È sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società ma dovrà essere lui in grado di saperla gestire, perchè ci sono troppe partite da disputare in cui è inevitabilmente costretto a fare turnover.

Oltre la Serie A, il Biscione è impegnato in campi Nazionali nella Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana. In ambito europeo, nella Champions League, un enorme tarlo della società dopo la finale persa contro il Manchester City e nel Mondiale per Club.

Paura degli infortuni

La terza pausa per i match di Nations League e qualificazioni Sudamericane per la prossima edizione del Mondiale sta destando un’enorme preoccupazione per i club. Sono ben 187 i convocati in tutte le Nazionali, un numero elevatissimo.

Le società stanno trattenendo il fiato con il timore che i loro giocatori si possano infortunare, soprattutto in questa stagione, dove regna il caos più totale. La Juventus ha già persa Juan Cabal, che ha rimediato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro in allenamento con la Colombia. Un avvenimento che non fa altro che far accrescere l’apprensione.

Saltare le Nazionali

Nelle ultime settimane si sta richiedendo a gran voce che vengano eliminati parte dei match tra Nazionali o che si giochino al termine dei campionati. Una ipotesi che sostiene anche Gianfelice Facchetti, intervenuto a Inter Zone sul canale YouTube di Calciomercato.it per parlare dell’attuale situazione in casa nerazzurra.

Ha iniziato con il discutere di Lautaro Martinez e della sua forma poco smagliante. Ha sottolineato che questo periodo di appannamento è più che giustificato, perchè il Toro ha avuto un’unica settimana di stop dalla scorsa stagione, ed il suo sostituto, Mehdi Taremi, non ha dato l’apporto sperato fino ad ora. Ha infine terminato dicendo che chi critica Inzaghi non lo merita, perchè forse non ricordano come il mister abbia estremamente cambiato questa Inter, portandola sul tetto d’Italia e ad un gradino dal tetto d’Europa.