Sinner torna dalla ex: “Ti fa stare male” | Rotto il silenzio sulla relazione

Sinner svela tutti i retroscena sulla sua partner: è stata finalmente scoperta tutta la verità sulla sua relazione

In un modo o nell’altro, Jannik Sinner fa parlare di sè sul web e su tutte le testate giornalistiche. Che si tratti di tennis, in cui è ufficialmente il numero 1 al mondo nel 2024, o della sua vita privata, è sempre sotto gli occhi di tutti.

L’altoatesino ha di fatti ricevuto negli scorsi giorni il trofeo vinto grazie al primato nella classifica ATP. Un importantissimo riconoscimento, l’ennesimo della sua straordinaria annata, per il più grande tennista italiano di sempre.

Tra i tantissimi tifosi presenti sugli spalti che ammiravano e gioivano per il loro idolo, c’erano anche i suoi genitori, tremendamente emozionati. Mentre il loro figliol prodigo parlava, non sono riusciti a trattenere le lacrime, esprimendo tutto il loro orgoglio.

Oltre ai pazzeschi successi sul terreno di gioco, il 23enne, oramai già entrato nella storia di questo sport, sta migliorando sempre più anche la sua sfera personale. Attualmente è impegnato in una relazione con Anna Kalinskaya, tennista russa di 25 anni, con la quale ha trovato un importante equilibrio.

Coppia riservata

Il loro rapporto è stato ufficializzato durante il mese di maggio, quando Sinner era impegnato nel disputare i Roland Garros. La coppia ci ha sempre tenuto a sottolineare la loro volontà di voler mantenere una certa riservatezza; parametro alquanto impossibile da realizzare quando si dispone di una fama così notevole.

Il campione azzurro ci ha tenuto a sottolineare come la loro relazione sia così naturale e sana che non inficia in alcun modo sull’aspetto professionale:“Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona”. Una vera e propria frecciata alla sua ex, Maria Braccini.

Rotto il silenzio

Una dichiarazione inaspettata che va a sfaldare qualunque ipotesi di un loro ritorno. Ad aizzare la tesi fu la crisi avuta tra Sinner e Kalinskaya nelle scorse settimane, confermata dal fatto che i due si smisero di seguirsi sui social e che la campionessa russa non seguisse più i suoi match dal vivo, ma l’allarme è rientrato.

Hanno ritrovato la pace, dimostrando una forte solidità nella relazione ed una voglia di proseguire insieme. Attualmente non c’è modo per cui Sinner possa ritornare con la Braccini e lasciar libera la sua attuale metà, facendo infuriare Nick Kyrgios, suo ex, che non perde occasione per attaccare l’altoatesino.