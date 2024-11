Trasferito in ospedale nella notte: Nazionale sconvolta a Coverciano | Lo ha raggiunto la famiglia

Durante la notte è stato portato d’urgenza in ospedale: la Nazionale a Coverciano è sconvolta ed in preda al panico

Il campionato si ferma per la terza volta in questa stagione per dar spazio alla sosta delle Nazionali. I calciatori saranno impegnati nelle rispettive squadre per disputare le ultime partite dei gironi di Nations League e le qualificazioni sudamericane per il prossimo Mondiale del 2026.

La più grande sorpresa è l’Italia di Luciano Spalletti. È strano dover leggere una cosa del genere, ma dopo il disastroso Europeo è più che lecito dirlo. Il CT, dopo aver cambiato modulo ed aver impartito ai convocati le sue idee, ha cambiato totalmente la faccia degli Azzurri, ora primi nel girone B.

Un girone tosto, probabilmente il più difficile dell’intera competizione, che stiamo però affrontando con tenacia e caparbietà. Attualmente siamo primi in classifica a 10 pt, con Francia, Belgio ed Israele, posizionate rispettivamente in classifica.

Ci aspettano le ultime 2 partite contro i Les Blues e i Diavoli Rossi, che potrà cambiare tutto. È compito della Nazionale non sbagliare e non dare l’ennesima delusione ai tifosi, con la speranza che riescano ad esser concentrati dopo il brutto episodio accaduto nei giorni precedenti.

Trasportato in Ospedale

Tutti i componenti che lavorano nella Nazionale Italiana sono preoccupati per la notizia appresa. Sono rimasti sconvolti da quanto appreso a Coverciano, fermandosi temporaneamente per accertarsi delle condizioni dopo che è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Nello specifico ha interessato i calciatori della Lazio, reduci dalla quarta vittoria consecutiva in Serie A Enilive, che li ha condotti a –1 dal primo posto occupato dal Napoli di Antonio Conte. Un successo che non si sono potuti interamente godere, perchè la vittima dell’accaduto è il loro allenatore, Marco Baroni.

Malore improvviso

Il mister dei biancocelesti, arrivato in punta di piedi in estate ma capace di rivoluzionare totalmente la Lazio, si trovava a Gubbio con la sua famiglia, dove ha avuto un malore. Si trovava in un rinomato ristorante di piazza Giordano Bruno, una delle più belle del quartiere San Martino, quando ha accusato delle fortissime fitte allo stomaco.

Sul posto è immediatamente arrivata l’ambulanza che l’ha portato in ospedale, dove ha effettuato tutti gli accertamenti necessari. È stato colpito da una congestione addominale, così come accadde poche settimane prima ad un suo calciatore, Mattia Zaccagni, il cui allarme è fortunatamente già rientrato. L’ex Verona sta bene, è stato dimesso la giornata stessa e riprenderà regolarmente gli allenamenti in programma a Formello, con l’obiettivo di uscire Domenica 24 Novembre dall’Olimpico, contro il Bologna di Italiano, con altri 3 punti.