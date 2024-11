Roberto Baggio: dopo il Mondiale vive da solo in “mezzo al fango”: “Me ne sono fatto una ragione”

Lo strano cambiamento nella vita di Roberto Baggio: dai migliori palcoscenici mondiali al vivere in solitudine

Roberto Baggio, comunemente ricordato dagli appassionati come il Divin Codino, si è raccontato. Uno dei calciatori italiani più forti di sempre ha svelato il suo tenore di vita attuale dopo l’abbandono al calcio, facendo rimanere spiazzati i suoi tifosi.

La gente l’ha sempre amato, in primis come uomo ed in secundis come calciatore. Nonostante abbia vestito svariate maglie in Serie A non è mai stato odiato, ma è sempre stato capace di farsi voler bene e di incantare il pubblico con le sue giocate da vero numero 10.

Una vita del genere è il sogno di chiunque ma non per l’ex vincitore del Pallone d’Oro, che si è dichiarato alquanto sfortunato in una recente intervista con avvenire.it. Ha parlato dei momenti salienti della sua carriera e della sua vita, specificando che avrebbe voluto viverla diversamente.

Nello specifico si riferisce alla Nazionale, con la quale ha sempre desiderato di vincere un Mondiale, sempre sfiorato ma mai conseguito. Ha partecipato a 3 edizioni in totale ed ognuna è terminata con l’uscita ai calci di rigore, tra cui la più dolente, la finale con il Brasile del ‘94.

Continui infortuni

L’ex calciatore ha anche esposto il suo dolore fisico e mentale provato a causa dei tantissimi infortuni rimediati durante la sua carriera. Basti pensare che già all’età di 18 anni subì la rottura del crociato anteriore, capsula, menisco e collaterale della gamba destra.

Un problema che si porterà per tutta la vita ma che affronterà sempre con dedizione ed il sorriso. Subirà così tante operazioni a quel ginocchio, che tutti erano increduli di come riuscisse ancora a giocare a calcio, ma la sua passione era troppo forte, anche se egli stesso ammetterà che smettere è stato paradossalmente un toccasana per il suo corpo.

Lontano dal calcio

Dal giorno del termine del suo glorioso percorso, Baggio non ha avuto minimamente intenzione di proseguire in questo mondo, preferendo assentarsi totalmente da qualunque vicenda legata al calcio. Nonostante abbia continuamente l’opportunità di poter averci a che fare, rimane sempre e comunque coerente con la sua scelta.

Ad oggi vive e lavora in campagna nel suo terreno, precisamente ad Altavilla Vicentina, immerso nella natura con la moglie Andreina Fabbi ed i loro 3 figli. Un luogo dove regna la pace, lontano da tutto e da tutti, riacquistando l’ossigeno che il calcio gli aveva tolto.