Inter, ginocchio distrutto: operazione immediata | È saltato il crociato

Un’altra settimana di calcio europeo è andata in archivio. In Champions League, tra le italiane guida l’Inter. La squadra guidata da Simone Inzaghi ha battuto l’Arsenal a San Siro e resta tra i club che accederebbero alla fase successiva del torneo senza dover passare dai play-off. Ottimo anche il ruolino di marcia dell’Atalanta. I nerazzurri di Bergamo hanno sconfitto lo Stoccarda in trasferta, con la prima rete con la nuova maglia di Zaniolo e con l’ennesima firma di Lookman, di nuovo decisivo.

Restano in scia la Juventus e il Milan. I bianconeri sono stati bloccati sul pari dal Lille, nonostante avessero meritato di raccogliere il bottino pieno dalla non semplice trasferta francese. I rossoneri hanno compiuto un’impresa inaspettata conquistando tre punti a Madrid contro i campioni d’Europa in carica.

Il Real di Carlo Ancelotti è stato sorpreso dal calcio offensivo di Paulo Fonseca che ha puntato su Rafael Leao che ha ricambiato la fiducia con una prestazione di alto livello, aiutato dai compagni di reparto, letali sotto porta.

In Europa League l’andamento è opposto per le due compagini della Capitale. La Lazio è a punteggio pieno, grazie alla rete nel finale di Pedro che ha permesso di battere all’Olimpico l’ostico Porto.

La Roma non è andata oltre il pari in Belgio contro l’Union Saint Gilloise e continua la crisi di risultati, con Juric sinora incapace di dare una svolta all’inizio di stagione negativo dei giallorossi.

Una delle sfide di cartello della competizione vedeva di fronte il Galatasaray e il Tottenham. La squadra turca ha dovuto fare a meno di Mauro Icardi, costretto a dare forfait dopo un buon inizio di annata, con 6 reti e 3 assist all’attivo.

Il centravanti argentino ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, sarà costretto a operarsi e a saltare il resto della stagione. Un’assenza pesante per il club giallorosso che dovrà affidarsi all’estro di Victor Osimhen.

Già al momento della sostituzione si temeva il peggio, con lo staff medico che è stato costretto a intervenire in campo e fare uscire il bomber, ex Inter, in barella.