Oaktree chiude i rubinetti: Marotta non compra nessuno | Mercato chiuso in partenza

L’Inter non farà operazioni nel prossimo mercato, Oaktree vieta ulteriori investimenti, Marotta è costretto ad adeguarsi

L’Inter conquista una prestigiosa e preziosa vittoria nel quarto turno di Champions League. Un rigore siglato da Hakan Calhanoglu è sufficiente per battere l’Arsenal a San Siro e salire a quota 10. I nerazzurri non hanno ancora subito reti e confermano una tenuta difensiva di spessore in campo internazionale. Nelle ultime nove gare ufficiali, Simone Inzaghi ha centrato otto successi e un pari, nel derby d’Italia contro la Juventus.

Uno score di tutto rispetto per l’Inter, chiamata a sorpassare il Napoli in testa alla classifica nello scontro diretto di questo fine settimana, per guardare di nuovo tutti dall’alto al momento della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Un organico, quello interista, composto da seconde linee di livello, tanto che Inzaghi non ha rinunciato a fare ricorso al turnover in un periodo denso di gare da affrontare, nonostante un calendario tutto fuor che abbordabile.

Le risposte dello spogliatoio sono state ottimali e consentono di guardare con ottimismo al proseguo di una stagione in cui la Champions sembra essere la priorità rispetto al campionato.

L’Inter tra Champions League e campionato

Beppe Marotta è intervenuto i microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con l’Arsenal, parlando proprio di questo aspetto: “La Champions è la competizione più importante e svolge un ruolo fondamentale, come una palestra dove affrontiamo avversari di altissimo livello. Nel nostro percorso siamo in continua crescita e affrontiamo questa gara sapendo quali sono gli elementi da gestire.

Testa, però, anche alla partita contro l’ex Antonio Conte: “È una gara importante. Oggi scendono in campo 11 giocatori, ma non è detto che saranno gli stessi che giocheranno contro il Napoli. Domenica ci aspetta una sfida difficile, da affrontare con un approccio mentale deciso“.

Marotta annuncia che non ci saranno acquisti a gennaio

Marotta dice la sua sulla nuova proprietà: “L’intelligenza della proprietà sta nel dare ampio mandato al management. Per quanto riguarda Oaktree, ho notato una grandissima passione da parte loro; ci stanno dando sicurezza, e la loro presenza dimostra un grande senso di appartenenza“.

Fornisce, infine, delle anticipazioni riguardo alle prossime mosse in entrata: “La sostenibilità è un termine abusato, ma è ciò che vogliamo perseguire. Mercato di gennaio? Al momento abbiamo una squadra equilibrata, senza particolari necessità. Non credo che faremo operazioni, a meno che non si presentino grandi occasioni di mercato“.