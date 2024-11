Marotta chiama Conte: il capitano ha detto sì | Scambio di mercato che sconvolge i tifosi

Marotta chiama il suo ex allenatore. Vuole il suo Capitano: è pronto a verificarsi nuovamente l’intreccio di mercato

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante le difficoltà avute durante il corso della stagione, continua ad essere in corso per ogni competizione. In Champions League è tra le prime classificate del nuovo girone unico, senza mai aver subito gol in 4 partite, in Serie A è seconda, sulla scia del Napoli.

La squadra di Antonio Conte, favorita anche dal disputare una sola partita a settimana, sembra essere la squadra da battere. Gli Azzurri, rivoluzionati da un importante calciomercato fatto in estate, hanno un unico obiettivo con il tecnico leccese in panchina: vincere il quarto scudetto.

Una porzione fondamentale del trofeo verrà consegnata già domenica, giorno dello scontro diretto tra le due parti. L’Inter ha l’occasione di scavalcare il Napoli in caso di vittoria, agguantando il primo posto; un’opportunità che rende l’incontro ancor più elettrizzante.

Non si daranno battaglia solamente sul terreno di gioco ma anche in chiave mercato. Giuseppe Marotta, Ds e Presidente del Biscione, si sta già muovendo in vista delle prossime sessioni di calciomercato, con un scopo esclusivo: far firmare Giovanni Di Lorenzo.

Calda estate

Tra l’ex campione d’Europa e gli ex Campioni d’Italia, qualche mese fa, si era creata una profonda frattura. Era chiaro che il Capitano partenopeo avesse intenzione di andar via e di cambiare aria; una circostanza tutt’altro che apprezzata dai tifosi.

Tra le società disposte ad ingaggiarlo c’era proprio l’Inter di Oaktree. La nuova proprietà statunitense ha avuta per settimane contatti con il calciatore ed il suo entourage, mai concretizzati, anche a causa della mancata cessione di Denzel Dumfries, nonostante ci fosse l’intenzione di presentare un’offerta pari a 25/30 milioni di euro.

Tutto rimandato

La causa principale del mancato approdo di Di Lorenzo in nerazzurro è stato il suo allenatore. Antonio Conte, sin dall’arrivo sulla panchina del Napoli, ha cercato di convincerlo a rimanere e ci è riuscito. La sua insistenza è stata successivamente ripagata, con il classe 1993 che è rimasto in azzurro e si è rivelato uno dei giocatori decisivi della squadra di questo 1/3 di stagione.

Marotta non ha però intenzione di mollarlo, per lui la trattativa non si è ancora conclusa. Nonostante sia stato dichiarato tra gli intoccabili, farà di tutto per metterlo a disposizione di Simone Inzaghi, anche se si tratterà della prossima stagione. I tifosi partenopei non riescono a star tranquilli: la presenza in azzurro del loro Capitano è ancora incerta.