Cessione decisa: Juric manda due big a casa | Ok della società

Juric non sta convincendo alla guida della Roma ma ha dato delle indicazioni alla società, due giocatori non sono all’altezza e saranno ceduti

In casa Roma è crisi nera. La sconfitta subita a Verona contro la squadra di Paolo Zanetti ha riportato nello sconforto l’ambiente giallorosso. L’Hellas ha trovato la quarta vittoria stagionale al termine di una gara combattuta e condizionata dagli errori dei difensori capitolini che hanno mostrato una certa fragilità.

Ivan Juric non sta riuscendo a migliorare il rendimento e il quarto posto dista ben nove lunghezze. Un distacco già importante e che deve essere accorciato con un filotto di risultati positivi che sino a questo momento è mancato.

Anche a livello di prestazioni i giallorossi non sono in grado di convincere, con una difficoltà inaspettata nella creazione del gioco in mezzo al campo e con le punte poco servite dai compagni.

I tifosi non hanno ancora digerito l’esonero di una bandiera come Daniele De Rossi e lo spogliatoio non sembra navigare compatto nella stessa direzione. Il tecnico croato deve fare i conti con un gruppo di scontenti che non sta trovando lo spazio che si aspettava.

Non sta trovando spazio nella Roma e può essere ceduto a gennaio

Uno di questi è Mats Hummels. Il difensore tedesco, arrivato dopo la fine del contratto con il Borussia Dortmund, è sceso in campo solamente per cinque minuti nella sconfitta di Firenze. Per il resto ha sempre dovuto vedere i compagni dalla panchina e ha lanciato frecciatine sui social per il suo mancato impiego.

Uno dei centrali più esperti e affidabili d’Europa è diventato un vero caso nella Capitale e l’ipotesi più percorribile è quella di una cessione già durante la finestra di mercato di gennaio.

La lista degli scontenti aumenta in casa Roma, Juric pensa di metterli fuori rosa

Il Messaggero riporta che lo stesso destino potrebbe toccare a Leandro Paredes. Il regista sta facendo fatica a smistare palloni in mezzo al campo e Juric non sembra convinto da lui. Incerta è anche la posizione di Ndicka, colpevole di diverse ingenuità di troppo.

Per risalire in classifica, Juric deve chiarire con questi tesserati e decidere di apportare cambiamenti sostanziali all’undici iniziale. La speranza è che la svolta possa avvenire al più presto, intanto per salvare il proprio posto alla guida della squadra, con i Friedkin che sembrano avere finito la pazienza.