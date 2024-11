Nuovo titolare a centrocampo: Spalletti lo fa esordire subito | Cambiano le gerarchie

Luciano Spalletti può sorridere, nuovo titolare a centrocampo, cambiano le gerarchie in Nazionale: lo fa esordire subito

Tra pochi giorni l’Italia scenderà nuovamente in campo per gli ultimi impegni del 2024. Ultime due gare di Nations League per gli Azzurri che si trovano al primo posto davanti alla favorita Francia. Contro il Belgio ed, appunto, i transalpini di Deschamps le prossime sfide.

Sfide a dir poco decisive se l’obiettivo è quello di andare ai quarti di finale della competizione targata Uefa. Un mese di novembre a dir poco decisivo per Luciano Spalletti pronto a diramare la lista dei convocati.

Una lista che verrà annunciata a breve e che potrebbe nascondere delle importanti novità. Ovvero dei volti nuovi pronti a fare la differenza nella Nazionale azzurra. In particolar modo a centrocampo dove potrebbe andare ad aggiungersi un altro atleta di qualità.

A lanciare un “assist” ci ha pensato direttamente il calciatore che, nel corso dell’ultima partita di campionato vinta dalla sua squadra, ha risposto alla domanda su una possibile convocazione da parte del mister di Certaldo. La risposta, ovviamente, non si è fatta attendere.

Italia, possibile volto nuovo a centrocampo: Spalletti pronto a convocarlo

Tra le squadre che stanno maggiormente impressionando, in questo inizio di stagione, spicca sicuramente la Fiorentina. Merito dell’ottimo lavoro di Raffaele Palladino che sta esaltando le qualità di alcuni calciatori che non avevano ancora avuto la possibilità di “esplodere” nel campionato di Serie A. Tra questi c’è sicuramente Edoardo Bove.

L’ex centrocampista della Roma è diventato, nel giro di pochissimo tempo, un punto di riferimento per la mediana viola. Arrivato negli ultimi giorni della sessione estiva dal club giallorosso, il classe 2002 sta impressionando tutti gli addetti ai lavori. Probabilmente anche Spalletti che potrebbe, ben presto, inserirlo nella lista dei prossimi convocati per i match contro Belgio e Francia.

La Nazionale lo aspetta? Il centrocampista rivela: “Sarebbe un onore, ma…”

Oltre ad essere un punto di riferimento per il centrocampo dei gigliati, lo è anche per la Nazionale Under 21 di Annunziata. Squadra che potrebbe lasciare per fare il tanto ed atteso salto di qualità con i più “grandi”. Al termine del match pareggiato contro il Torino il 22enne ha parlato di una possibile convocazione nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di “Dazn“.

Queste le sue parole: “Nazionale? Sarebbe un onore per me. Anche se il mio pensiero principale, in questo momento, è la Fiorentina e su quello che mi chiede di fare in campo mister Palladino. Sono contento delle mie ultime prestazioni e di come sta andando la squadra“.