Conte richiama il veterano a Napoli: scelta di cuore | Tifosi commossi

Antonio Conte pronto a richiamare il veterano, scelta di cuore in quel di Napoli: tifosi commossi da questa scelta

Continua la preparazione, in casa Napoli, in vista del big match di domenica sera contro i campioni d’Italia dell’Inter. Ennesima trasferta, in quel di Milano, per i ragazzi di Antonio Conte che sperano di poter ottenere nuovamente il bottino pieno come fatto contro il Milan.

La speranza del manager salentino, della squadra e dei tifosi, è quella di poter avere nuovamente a disposizione Stanislav Lobotka. Non è ancora chiaro se il mediano slovacco riuscirà a prendere parte alla gara visto che il problema fisico che lo ha colpito non è stato smaltito.

A pochi giorni dall’attesissima sfida contro i nerazzurri arriva una clamorosa richiesta da parte di uno dei veterani della squadra azzurra. Tanto è vero che Conte potrebbe addirittura richiamarlo.

L’atleta, inoltre, ha rivelato di essere pronto nel caso in cui dovesse ricevere la chiamata. Una notizia che, allo stesso tempo, ha decisamente spiazzato la tifoseria. C’è chi è favorevole ma anche chi, di un suo ritorno, non ne vuole assolutamente più sapere.

Napoli, i tifosi sono divisi: il calciatore “chiama” Conte

Toh, ma guarda un po’ chi si rivede. Anzi, in questo caso, chi si risente. Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente radiofonica “Kiss Kiss Napoli” è intervenuto Lorenzo Insigne. L’ex capitano degli Azzurri, da due anni al Toronto, ha voluto fare il punto della situazione sul momento che sta attraversando il team campano. In vista del match di domenica sera nutre molta fiducia nei confronti del tecnico Conte: “Saprà preparare bene questo tipo di gara“.

Non sono mancati gli elogi nei confronti di Inzaghi, di Marotta e della stessa Inter definita una grande squadra. Anche se parte del suo cuore è per il Napoli: la sua speranza è che possa vincere il quarto titolo al termine della stagione. Attualmente si trova a Napoli in vacanza visto che la Major League Soccer per il suo Toronto è terminata. La domanda su un suo possibile ritorno in azzurro non si è fatta attendere. Così come la risposta del calciatore che, in qualche modo, ha voluto lanciare un avvertimento proprio a Conte.

Napoli, Insigne non dimentica: avvertimento a Conte

Conte ed Insigne si conoscono molto bene visto che hanno lavorato, insieme, nel periodo in cui il salentino è stato assunto come ct della Nazionale azzurra. Il loro rapporto è di stima e di affetto. Non è da escludere, però, che possano ritornare nuovamente a lavorare insieme.

In merito ad una domanda su un suo possibile ritorno in azzurro la risposta è stata spiazzante: “A Napoli non si può mai dire di no. Se mi dovesse chiamare mi farei trovare già fuori Castelvolturno“. Anche se non tutti i tifosi sono d’accordo. Proprio sui social c’è una grande maggioranza di supporters che non gradirebbe affatto il suo ritorno. Mentre altri lo accoglierebbero a braccia aperte.