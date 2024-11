Arrestato ubriaco: la stella della nazionale denunciata | Accusa pesantissima e squalifica

Il leader della Nazionale è stato arrestato, la polizia lo ha fermato ubriaco, ora rischia la squalifica, accusato anche di violenza sessuale

La classe e il talento sono essenziali in campo ma tanti campioni hanno dimostrato di non essere un esempio da seguire una volta usciti dal terreno di gioco. I loro comportamenti extrasportivi hanno influenzato sull’esplosione della loro carriera, con un ridimensionamento progressivo e i top club europei che hanno deciso di prendere provvedimenti nei loro confronti, con la speranza che potessero imparare la lezione.

Uno di questi è tornato da poco in campo in Italia ed è stato il bomber della Nazionale italiana lo scorso decennio. Mario Balotelli ha firmato per il Genoa e ha debuttato nello scorso turno di campionato nel finale della partita vinta dai liguri sul campo del Parma.

Lui è solo uno degli esempi attuali di giocatori che non sono riusciti a compiere la maturazione definitiva e non sono mai diventati degli autentici fuoriclasse.

Un altro è un giocatore che è stato per molti anni un vero pupillo per Antonio Conte che ne ha apprezzato le caratteristiche tecniche, con affinità rispetto a come era l’attuale allenatore del Napoli quando giocava in mezzo al campo.

L’ennesimo episodio da dimenticare per l’ex giocatore di Juventus e Inter

Il mister pugliese ha allenato alla Juventus e ha voluto, poi, fortemente durante la sua parentesi alla guida dell’Inter un centrocampista in grado di unire qualità a quantità con aggressività e dinamismo che combaciavano con la capacità di inserirsi negli spazi ed essere pericoloso sotto porta.

Adesso, a 37 anni, gioca nel proprio Paese ma è stato protagonista nelle ultime ore di un episodio spiacevole che ha fatto il giro del mondo.

Fermato in stato di ebbrezza, è accusato di violenza sessuale

Lui è Arturo Vidal e, stando a quanto riporta il quotidiano Teletrece, è stato fermato dalla Polizia della capitale cilena in stato di ebbrezza. Il calciatore sarebbe salito in macchina con alcuni compagni dopo una festa organizzata per il compleanno di Lucas Cepeda e Vicente Pizarro e avrebbero provato ad evitare e poi a forzare un posto di blocco.

Ma non finisce qua: il centrocampista e altri tesserati del Colo Colo sarebbero stati denunciati da una ragazza con l’accusa di violenza sessuale. Il fatto risale alle prime ore della notte di lunedì 4 novembre, in un bar nel quartiere Vitacura di Santiago.