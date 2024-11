Arriva Marcelo: dopo la rescissione vola in Serie A | Colpo folle a gennaio

La Serie A è pronta ad accogliere uno dei più forti di sempre nel suo ruolo. Dopo la rescissione è pronto a firmare: arriva Marcelo

Dopo una straordinaria carriera al Real Madrid costellata di trofei ed una infelice esperienza all’Olympiacos, Marcelo aveva solamente un desiderio: quello di ritornare a casa. L’ha fatto, firmando nel 2023 per il Fluminense, squadra che l’ha lanciato nel mondo del calcio.

Non era solo un modo di rivivere sulla pelle quell’incredibile sensazione di 15 anni prima ma era un presupposto per vincere ancora, stavolta con la squadra del cuore.La sua esperienza non poteva andare nel migliore dei modi, dato che il laterale brasiliano ha vinto ben 2 trofei, la Recopa Sudamericana e la Copa Libertadores.

La prima nell’intera storia del club. Un’emozione così forte alla quale non poteva trattenersi neanche uno dei calciatori più titolati della storia dei Blancos, vincitore di 5 Champions League, scoppiando in lacrime al triplice fischio.

Una gioia così grande che lo stesso Marcelo ha definito esser stata più importante del trionfo europeo e che sperava potesse ripetersi, ma il destino ha voluto che lui ed il suo club si dividessero improvvisamente, nella maniera più impensabile.

Separazione immediata

Lo strappo è avvenuto come un fulmine a ciel sereno. Durante l’ultima partita disputata contro il Gremio, il classe 1988 ha iniziato a discutere con il tecnico Mano Menezes mentre era in procinto di subentrare in campo, a tal punto da essere ricacciato in panchina.

Un momento dall’altissima tensione che non è terminato nel migliore dei modi. Rottura totale ed improvvisa comunicazione del club dell’ufficiale rescissione del contratto, seguita da un post provocatorio di Marcelo: “La verità è come il sole. Uscirà sempre“.

Nuova avvenutra

Adesso il calciatore dai 28 trofei con Club e Nazionale è alla ricerca di una nuova squadra. È al tramonto della sua carriera data l’età ma non sembra aver intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Ha ancora voglia di incidere e di vincere, ed un giocatore come lui non può che continuare a farlo.

Il suo nome si aggiunge a quello di una lunga lista di svincolati di lusso, alla quale chi ci attinge farà un vero e proprio affare. È oramai chiaro che lascerà nuovamente il Brasile e che tornerà in Europa per risplendere, scegliendo con molte probabilità proprio il nostro campionato, la Serie A. L’età è solo un numero, un leader esperto e tecnico come lui farebbe comodo a tutte le squadre italiane.