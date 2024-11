De Paul scaricato: ritorna subito in Italia | Offerta a gennaio per lo Scudetto

Il tempo di De Paul in Spagna è finito, è pronto a tornare in Italia in un top team: è lui pedina mancante per vincere il campionato

Il mondo del calcio ha iniziato a conoscere Rodrigo De Paul dal suo trasferimento all’Atletico Madrid e dalle sue conquiste con l’Argentina, ma non l’Italia. La Serie A ha visto nascere e sbocciare il suo talento all’Udinese, squadra in cui è entrato da ragazzino ed è uscito da uomo.

Quella recentemente iniziata è la sua quarta stagione con la maglia dei Colchoneros, con la quale ha dimostrato di essere parecchio incostante. Il calciatore che ha incantato in Italia e si è reso protagonista della vittoria del Mondiale in Qatar nel 2022, si è difficilmente contraddistinto in Spagna.

È un punto fermo dell’Albiceleste, con la quale ha vinto anche due Copa America, una nel 2021, l’altra nel 2024. Non si può dire la stessa cosa per la squadra guidata dall’argentino Diego Simeone, che non ha mai potuto vedere davvero il suo pieno potenziale.

L’ultima annata ha collezionato solamente 2 gol, uno nella Liga, l’altro in Champions League, quest’anno è ancora a secco in 13 partite disputate. Segnali di un calciatore che non si trova più a suo agio nell’ambiente, aumentando le probabilità di vederlo altrove in futuro.

Permanenza in bilico

Il contratto che lega il centrocampista classe 1994 all’Atletico Madrid è ancora lungo, dato che scade a giugno 2026. Il loro rapporto dovrebbe però terminare in anticipo, dato che entrambe le parti sembrerebbe siano d’accordo sulla separazione.

Anche lo stesso Diego Simeone è stato sorpreso dalla differenza di rendimento con la maglia del club e della Nazionale, commentandola durante un post partita: “Ciò che ha dato all’Argentina non lo ha dato contemporaneamente all’Atleti. Per noi è un giocatore molto importante, ci aiuta con il suo differenziale visione di gioco, ma c’è richiesta di un campione del mondo che si è fatto da solo. In Argentina gioca quarto a destra con Enzo e Mac Allister, poi c’è Messi, noi lo mettiamo in mezzo. ed è diverso. È un ragazzo straordinario, è un piacere parlare con lui ma gli dico che da quando è arrivato non ci ha dato quanto ha dato in Argentina”.

Ritorno in Italia

Parole che esprimono piena stima nei suoi confronti ma che allo stesso tempo criticano il suo operato. Spetta a lui cambiare approccio ma è più plausibile che volti pagina, iniziando una nuova tappa della sua carriera, con tutti gli indizi che portano ad un clamoroso ritorno in Italia.

Le big di Serie A sono già a lavoro per la prossima sessione di calciomercato invernale, con l’obiettivo di rinforzare le proprie rose per la volata finale dello Scudetto. Sui loro taccuini è finito proprio De Paul, consapevoli delle sue abilità calcistiche e degli stimoli che potrebbe dargli una nuova maglia. Su di lui la Juventus di Motta dato che Douglas Luiz non ha convinto, l’Inter di Inzaghi, che cerca un erede di Mkhitaryan ed il Milan di Fonseca, che deve assolutamente allungare la coperta a centrocampo.