Addio Var, annuncio choc del presidente della Lega | Arriva una nuova formula innovativa

Clamorosa svolta per gli arbitri e la lega: il Presidente ha ufficialmente annunciato un cambiamento epocale del VAR

Dalla sua aggiunta, il VAR è diventato imprescindibile nei campi da gioco. L’innovazione tecnologica introdotta a partire dal 2017 è stato un enorme passo avanti per il mondo del calcio, rivelandosi così funzionale da essere attualmente insostituibile.

La macchina è nata per aiutare la squadra arbitrale in una gara. Attraverso le sue telecamere è possibile analizzare un episodio dubbio, prendendosi il tempo necessario per dare la corretta decisione o correggere un eventuale errore.

Nonostante ci siano ancora ad oggi situazioni controverse, è innegabile che abbia cambiato positivamente la vita dei direttori di gara. Il loro obiettivo è sbagliare meno possibile ed in questo l’invenzione è estremamente di supporto.

A qualunque arbitro del passato gli venga chiesto se avesse ritenuto utile la presenza del VAR alla sua epoca, la risposta è sempre la medesima. Avrebbero pagato per avere un ausilio del genere, con la speranza che si evolva sempre più tanto da registrare un numero di sbagli pari a zero.

Preparazione differente

Con l’ingresso del Video Assistant Referee è cambiato totalmente l’approccio alla gara. Mentre prima si doveva lavorare sulla prontezza della reazione all’evento, adesso si è arrivati a dover ritardare il fischio in alcune situazioni. Sia chiaro, è sempre e comunque colui che decide ma essendo circondati dalla tecnologia, è essa a salire in cattedra e a dover essere utilizzata nonostante l’esperienza dell’arbitro sul terreno di gioco.

Anche le sensazioni provate sono totalmente differenti. Prima si era immersi nella bolgia dello stadio e nell’agonismo dei calciatori, adesso il tutto si riduce alla comunicazione con l’operatore in cuffia. Meno emozioni, ma sicuramente meno malintesi e meno polemiche.

Cambiamento epocale

Se uno strumento del genere è così tanto d’aiuto, non si può far altro che studiare continuamente come migliorare la sua utilità. È ciò che sta facendo Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A Enilive, che vorrebbe introdurre una nuova funzione legata al VAR.

Ne ha parlato da ospite nella trasmissione di DAZN in occasione del big match a San Siro tra il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte, terminato per 0-2 a favore degli azzurri: “Noi come Serie A abbiamo fatto diverse proposte che vanno nella direzione dell’innovazione. Poi se parliamo di innovazione delle regole dico che quelle spettano all’IFAB e alla FIFA. Si sta discutendo molto del VAR a chiamata, un tema che è tornato d’attualità dopo queste prime giornate. Dietro a queste innovazioni però ci sono delle regole che poi vanno attuate, bisogna creare dei team e delle squadre per decidere le chiamate stesse”. È in arrivo un cambiamento epocale nel nostro campionato.