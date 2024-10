Vieni al posto di Rodri: Guardiola fa spesa in Serie A | Offerta mostruosa del City

Pep Guardiola ha intenzione di pescare in Serie A il nuovo metronomo del centrocampo che possa prendere il posto di Rodri, il City è pronto a una maxi offerta

Il Manchester City continua la propria corsa in testa alla Premier League, spinta dalla vena realizzativa di Haaland e da una rosa composta da autentici fuoriclasse. Pep Guardiola è, però, alle prese con la grave assenza di Rodri. Il regista spagnolo si è infortunato un mese fa, riportando la rottura del legamento crociato che lo costringerà a saltare la stagione in corso.

Il tecnico dei Citizens vorrebbe tornare sul mercato per trovare un degno sostituto che non faccia sentire troppo la mancanza del campione d’Europa. Inoltre è ancora da definire il rinnovo del contratto che scade a giugno 2027, con il Real Madrid alla finestra.

Per bissare il Triplete conquistato due stagioni fa, il Manchester City sta studiando un colpo in entrata da definire a gennaio e starebbe guardando al campionato italiano, con due profili che avrebbero stregato l’inventore del Tiki Taka.

Guardiola ha affrontato di recente l’Inter e non è riuscito a battere gli uomini di Inzaghi che hanno giocato ad armi pari e senza alcun timore referenziale al cospetto di una squadra blasonata e di elevato tasso tecnico.

Il City pensa a un sostituto dell’infortunato Rodri, piace un giocatore di A

Ma Pep guarda ai cugini del Milan per mettere sotto contratto uno dei giocatori più talentuosi del Diavolo, autore di una doppietta che è valsa la prima vittoria dei rossoneri in questa Champions League. Lui è Reijnders, il cui contratto scade nel 2028.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il club di Milano ha avviato i primi contatti per il rinnovo ma l’interessamento di big europee come il Manchester City stanno spingendo il club di Via Aldo Rossi a blindare l’olandese. L’idea è quella di raddoppiare l’attuale ingaggio, pari a 1,6 milioni di euro, fatto che agevolerebbe l’accordo.

Guardiola pensa anche al talento della Nazionale italiana

Il City sarebbe, però, disposto a mettere sul piatto una maxi offerta che potrebbe far tentennare il Milan. In alternativa piace molto Ricci, giovane talento del Torino che si è guadagnato un posto da titolare anche in Nazionale.

Guardiola sarebbe rimasto colpito dalla sua visione del gioco e dalla padronanza con il pallone, oltre alla personalità che ha mostrato negli ultimi impegni degli azzurri in Nations League.