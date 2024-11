Balotelli chiama Kjaer: arriva da svincolato in Serie A | Maglia da titolare e subito in campo

Mario Balotelli “chiama” Simon Kjaer, anche il danese arriva da svincolato in Serie A: subito la maglia da titolare

La lista dei calciatori svincolati di lusso sta iniziando, sempre di più, a diminuire. Anche se ci sono ancora un bel po’ di calciatori che, dopo aver terminato il contratto con la ex squadra, sono alla ricerca di un progetto vincente e di una chiamata.

Pochi giorni fa Mario Balotelli ha sciolto ogni dubbio ed è diventato un nuovo calciatore del Genoa. Il ‘Grifone’ spera di poter ottenere la salvezza grazie ai suoi possibili gol e giocate. Il 34enne si è detto pronto ed entusiasta di questa nuova esperienza.

Non è da escludere, a questo punto, che a breve potrebbe essere anche il turno di Simon Kjaer. Dopo l’addio al Milan, avvenuto in questa estate, il danese non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo.

Dopo aver comunicato il suo addio alla nazionale, il difensore cerca un nuovo club che gli possa permettere di giocare con una certa continuità ed anche di poter essere utile alla causa. Le opzioni per il classe ’89 di certo non mancano.

Non solo Balotelli, anche Kjaer è pronto a ritornare in pista

Il legame con l’Italia è sempre stato importante per il difensore: arrivato in Serie A grazie al Palermo ha giocato anche per la Roma, Atalanta (seppur brevissima esperienza) ed appunto Milan. Con i rossoneri, partito inizialmente come riserva, ha conquistato la titolarità a suon di buone prestazioni quando all’epoca c’era Stefano Pioli. A 35 anni, come riportato in precedenza, ha voglia di rimettersi nuovamente in gioco.

Su di lui, infatti, le piste che potrebbero portarlo a due squadre che vogliono ottenere una salvezza tranquilla. Stiamo parlando del Venezia e del Parma. I lagunari, nelle ultime settimane, sembravano molto vicini a concludere con l’agente del calciatore, ma alla fine non se ne è fatto più nulla. Possibile, però, che qualcosa potrebbe cambiare da un momento all’altro. Stesso discorso vale anche per i ducali alla ricerca di un calciatore di esperienza e che possa essere da esempio nello spogliatoio.

Kjaer, il ritorno è assai vicino: vuole rimettersi in gioco

Da non escludere, a questo punto, neanche la possibilità che potrebbe portare il calciatore a vestire la maglia del Genoa. Proprio come ha fatto pochi giorni fa Mario Balotelli.

Anche se, a dire il vero, i rossoblù sono più preoccupati per quanto riguarda il reparto offensivo: a disposizione, infatti, ci sono pochi attaccanti visto che la maggior parte si trova in infermeria.