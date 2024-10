Verstappen choc: “Mi faccio portare da bere ai box” | Squalifica immediata

Il campione olandese parla dopo il disastro in Messico. “Mi faccio portare da bere ai box”. Ecco che cosa sta succedendo nel paddock.

È stato un weekend assolutamente da dimenticare per Max Verstappen e per la RedBull. Il Gran Premio del Messico, infatti, ha indebolito ulteriormente la scuderia anglo-austriaca, oltre al primato del campione olandese.

Un sesto posto deludente, quello di Verstappen, arrivato a causa di una pesante penalizzazione di 20 secondi da scontare ai box. Il campione del mondo è apparso piuttosto deluso a fine gara, quando mancano orai pochi appuntamenti alla fine della stagione.

Nel post gara si è parlato, oltre che del risultato finale, proprio della pesante sanzione che ha interessato il pilota olandese. lo stesso Max Verstappen ha fatto delle affermazioni choc su quelle che saranno le sue prossime intenzioni. Ecco che cos’ha detto il campione del mondo dopo la gara.

Le parole di Max Verstappen

Non è andato sicuramente bene il weekend del Messico per Max Verstappen. Il campione olandese ha dovuto fare i conti con una penalizzazione di 20 secondi da scontare ai box durante la gara. una situazione che gli è costato il sesto posto e, soprattutto, la perdita di importanti punti in ottica campionato.

Ma il campione olandese non si è lasciato scoraggiare e – come ormai ci ha abituato – ha commentato l’episodio della penalizzazione con sprezzante ironia. Parlando alla tv francese Canal+, Verstappen non ha dato un giudizio sulla sanzione che ha subito, ma ha deciso comunque di regalare un sorriso agli appassionati. “Non cambierò il mio modo di guidare – ha affermato Verstappen a Canal+ – ma la prossima volta mi assicurerò di avere qualcosa da bere ai box“.

La situazione in campionato

Il risultato del Messico ha accorciato ulteriormente le distanze tra Lando Norris e Max Verstappen. I due pretendenti al titolo sono ora separati da soli 47 punti, con l’olandese che è al comando con 362 punti, mentre il britannico segue a 315. Più distante Charles Leclerc, terzo a 291 punti.

Le prossime quattro gare saranno dunque fondamentali per poter capire chi sarà l’ultimo a trionfare in questo avvincente mondiale di Formula Uno. Le parole di Verstappen fanno capire che non si tirerà indietro e che, probabilmente, vedremo ancora grandissime emozioni.