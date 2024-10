Dimissioni dopo la rimonta subita: “Mi faccio da parte” | L’allenatore dice addio alla squadra

L’allenatore ha deciso di dimettersi dopo la bruciante sconfitta arrivata all’ultimo minuto e in rimonta, la società avrà l’ultima parola

I campionati sono entrati nel vivo e sono diversi i cambi di panchina già avvenuti. In A la situazione più incandescente è a Roma dove la guida tecnica è già stata modificata un mese e mezzo fa, con l’allontanamento di Daniele De Rossi e la nomina di nuovo tecnico assegnata a Ivan Juric. I giallorossi non hanno migliorato il proprio rendimento e non è da escludere che DDR possa essere chiamato ancora al timone della squadra.

Anche nelle serie minori sono diverse le squadre che sono in difficoltà e che fanno fatica a fare punti. La lotta salvezza è quanto mai accesa, con molti club coinvolti.

In altri casi l’obiettivo stagionale prefissato dalle società era quello di competere per le posizioni alte della classifiche e i punti raccolti sino a questo momento sono inferiori alle aspettative.

Questo è il caso di uno storico club del calcio italiano, allestito per conquistare un piazzamento play-off e giocarsi la promozione, e che si trova nei bassifondi della graduatoria, con 10 punti raccolti in 11 giornate.

Una sconfitta inaspettata e arrivata all’ultimo minuto, la reazione del mister spiazza tutti

Questa squadra ha già cambiato allenatore un mese fa ma ciò non ha sortito gli effetti sperati. Nelle quattro partite successive sono arrivati due punti e domenica è arrivata una pesante sconfitta in rimonta, con il goal decisivo che è arrivato al 94esimo minuto.

Il tecnico ha così deciso di presentare subito dopo le proprie dimissioni, convinto di non essere più in grado di rispettare l’intento che si era prefissato al momento della firma.

Ha deciso di dimettersi, l’annuncio in diretta televisiva

Lui è Eziolino Capuano, alla guida del Foggia, sconfitta sul campo del Sorrento. Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud per commentare a caldo il k.o, il mister ha rimesso il suo mandato nelle mani del presidente Nicola Canonico, rassegnando in diretta tv le sue dimissioni: “Ho visto cose assurde, chiedo scusa a tutti ma non è la squadra di Capuano. Mai mi ero trovato in questa situazione in 35 anni di carriera, mi faccio da parte”.

Ora starà al presidente dei pugliesi decidere se accettare o meno le dimissioni dell’allenatore ex Potenza. Il Foggia è al 16esimo posto in classifica nel girone C di Lega Pro e serve una svolta.