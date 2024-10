Doppio stop: Inzaghi in Champions con i primavera | Rosa distrutta dagli infortuni

Inzaghi preoccupatissimo in vista della Champions League: la rosa è stata falcidiata dagli infortuni, non ci sono calciatori

L’Inter di Simone Inzaghi non molla la presa e continua la sua scalata per agganciare il Napoli di Antonio Conte. Gli Azzurri sono attualmente a +2 in classifica grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 contro l’Empoli di Roberto D’Aversa allo Stadio Castellani.

I nerazzurri invece hanno dovuto affrontare la Roma di Ivan Juric all’Olimpico, un campo tutt’altro che semplice. Nonostante un Biscione tutt’altro che squillante, sono tornati a casa con i 3 punti, complice una Roma disorganizzata e disattenta.

La partita è terminata sul punteggio di 0-1, tabellino marcato da Lautaro Martinez. Il Capitano si è oramai sbloccato e non intende più fermarsi, soprattutto dopo aver centrato il suo 133esimo gol con la maglia dell’Inter, raggiugendo l’ungherere Nyers.

Manca un gol per entrare definitivamente nella storia, ma a questo penserà nella prossima partita. Adesso è il momento di godersi la vittoria, mentre per l’allenatore croato di riflettere, perchè la sua strada nella Capitale continua a viaggiare in salita e urge invertire la rotta.

Obiettivo primario

Già da oggi Simone Inzaghi sta pensando al prossimo impegno stagionale. Si tratta di una gara dall’enorme importanza, la partita di Champions League contro lo Young Boys di Joël Magnin, che si disputerà mercoledì 23 presso lo stadio Wankdorf di Berna.

Gli ultimi precedenti di un’italiana contro la squadra svizzera sono a favore della nostra nazione. Un’ottima notizia per i nerazzurri che non possono steccare questa partita. L’unico risultato voluto è la vittoria; i 3 punti sono fondamentali per allungare in classifica ed avvicinarsi sempre più alle prime 8 posizioni per qualificarsi direttamente alle fasi ad eliminazioni diretta della competizione.

Cambio degli schemi

Il mister dovrà pensare il miglior undici titolare da schierare. La squadra già parte stanca per la trasferta contro la Roma ma sarà costretto a prescindere a fare turnover dopo aver perso due pezzi importanti nella prima frazione di gioco del match di Serie A.

Hanno dato forfait Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, il turco per una forte contrattura alla coscia destra al 12‘, l’italiano per un problema al flessore sinistro al 27‘. Le loro condizioni sono tutt’ora in corso di valutazione ma sarà praticamente impossibile vederli in campo mercoledì, con il rischio che possano saltare anche il Derby d’Italia contro la Juventus, match valevole per i primi posti in classifica. Nelle ultime ore il ds Marotta aveva esortato il bisogno di avere un calendario più morbido, perchè tra gli impegni di Club e Nazionali non c’è mai sosta; necessità che per ironia della sorte è stata proprio confermata dai suoi calciatori.