Maldini, arriva anche la Juventus: tifosi del Milan sotto choc | Si chiude nel 2025

Anche la Juventus alla corte di Daniel Maldini, i tifosi del Milan non sopporterebbero il suo trasferimento in bianconero, la trattativa

Daniel Maldini è tra i giocatori in rampa di lancio in questo inizio di campionato. Ha giocato tutte le gare dei primi due mesi del nuovo Monza di Alessandro Nesta. Il classe 2001 ha preso il posto di Andrea Colpani, trasferitosi alla Fiorentina. Proverà con le sue giocate e con le sue reti a regalare la terza salvezza consecutiva per i brianzoli, una sfida complicata dato l’ultimo posto momentaneo in classifica.

I biancorossi non sono stati agevolati dal calendario ma sono riusciti a fermare sul pari proprio la Fiorentina in trasferta, l’Inter e la Roma in casa, dimostrando una certa compattezza e la voglia di lottare su ogni pallone.

La rosa appare comunque indebolita e Maldini cercherà di prendersi sulle spalle il reparto offensivo. Il trequartista ha debuttato pochi giorni fa in Nazionale contro Israele ed è il terzo della famiglia a vestire la maglia azzurra.

Al termine di questa stagione potrebbe trasferirsi in una big del campionato italiano. Il Milan lo ha ceduto al Monza e difficilmente il giovane tornerà a vestire i colori rossoneri.

Perché Maldini può essere un giocatore ideale per la Juventus

Non è, invece, da escludere il suo passaggio alla Juventus. I bianconeri hanno molti figli d’arte in organico, da Weah a Conceicao e Thuram.

Thiago Motta apprezza giocatori con le caratteristiche tecniche di Maldini, capaci di ricoprire più ruoli dalla trequarti in su, e potrebbe consacrarsi sotto la guida dell’ex tecnico del Bologna.

Maldini alla Juventus, le parole di un ex milanista

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Daniel Maldini a Radio Serie A, parlando di un ipotetico trasferimento a Torino: “Dobbiamo prepararci al fatto che possa magari fare un percorso diverso e andare a Juve o Inter. Ha messo un mattoncino in più rispetto ad un anno fa in termini di colpi e presenza in campo. Non so dove possa arrivare, ma deve tenere alto il livello dell’ambizione, perché a livello di coraggio, tecnica e fisico ce l’ha“.

I tifosi del Milan mal digerirebbero che un Maldini possa giocare per la Juventus. Il padre Paolo, dopo la rottura con i vertici rossoneri, non si pone questo problema e si augura il meglio per il figlio, a prescindere dal club per cui giocherà.