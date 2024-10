Accusa di stupro: il calciatore va in tribunale | Denuncia per calunnia

Accuse gravissime nei confronti del calciatore, si parla di stupro: si finisce in tribunale, denunciato per calunnia

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che provoca un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio. Anche perché le accuse sono di quelle gravissime che mai nessuno si sarebbe aspettato. Soprattutto da uno degli atleti migliori al mondo.

Le indiscrezioni lanciate dalla stampa svedese parlano chiaro: l’atleta in questione sarebbe accusato di stupro. Il tutto nei confronti di una donna che ha denunciato le violenze che ha subito proprio da parte della persona in questione.

La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto inevitabilmente il giro della rete ed è diventata oggetto di argomento sui social network. Tanto è vero che gli utenti non stanno parlando d’altro se non di questo.

Nel frattempo, però, sono emerse altre indiscrezioni importanti da parte sia dell’atleta ma anche di quello che avrebbe compiuto. Il suo club di appartenenza, almeno per il momento, ha preferito non commentare quanto accaduto.

Caos Mbappé, accusato di stupro da una donna: gli ultimi aggiornamenti

Kylian Mbappé al centro di una vera e propria bufera. L’attaccante del Real Madrid e della nazionale francese è stato indicato, proprio dalla stampa svedese, come la persona denunciata per stupro e violenza sessuale da parte di una donna. Il tutto sarebbe avvenuto a Stoccolma. In merito a questa vicenda ne ha parlato il suo avvocato ai microfoni di “TF1” in cui ha voluto fare il punto della situazione.

Il suo legale, Marie-Alix Canu-Bernard, non ha voluto perdere altro tempo ed ha confermato che presenterà, tramite il suo assistito, una denuncia per diffamazione. Anche se, a dire il vero, fino a questo momento non ha ricevuto alcun tipo di denuncia. Dopo aver annunciato che il calciatore è estraneo ad alcun tipo di episodio del genere, l’avvocato ha rivelato: “Il calciatore ha preferito andare ad allenarsi, ma allo stesso tempo non vuole che questa vicenda finisca nel dimenticatoio. Ha chiesto di agire e di denunciare per calunnia“.

Mbappé accusato, denuncerà la stampa svedese per calunnia

L’avvocato, inoltre, usa anche l’arma dell’ironia: “Potrebbe essere stato anche il Papa visto che ognuno può presentare denuncia contro chiunque. Di conseguenza una denuncia non crea una vittima. Non si sa chi lo abbia fatto. La cosa certa è che il mio assistito non sa nulla dei fatti. Non c’è alcun tipo di collegamento con le sere trascorse a Stoccolma“. Cosa è veramente successo? La cosa certa è che la Procura di Stoccolma ha deciso di avviare una indagine per stupro.

Lo stesso che coincide proprio con l’alloggio del campione francese nella capitale svedese. Episodi che si sono verificati lo scorso 10 ottobre e che sono stati presentati da una donna. Nel comunicato, però, non viene precisato se riguardi Mbappé o uno dei suoi amici (tra questi spunta anche il nome di Nordi Mukiele). Il tutto sarebbe accaduto al “Bank Hotel“. La donna, successivamente, si sarebbe recata in ospedale per denunciare quanto le era successo.