Inter e Napoli si danno battaglia per Jaka Bijol: c’è la favorita

Il calciomercato della prossima stagione potrebbe riservare una nuova sfida tra Inter e Napoli, stavolta lontano dal campo. L’obiettivo conteso porto il nome di Jaka Bijol, difensore centrale dell’Udinese, che ha attirato l’attenzione sia del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio che del nuovo DS partenopeo Giovanni Manna.

L’Inter e l’interesse per Bijol

Non è un mistero che l’Inter sia sulle tracce del 25enne sloveno già da diverso tempo. Durante la scorsa estate, infatti, il difensore era già stato vicino a vestire la maglia nerazzurra, ma le altissime richieste economiche e la volontà dell’Udinese di trattenere il giocatore hanno impedito la chiusura dell’affare. Ausilio, però, non ha mai perso di vista Bijol, considerandolo il profilo giusto per rafforzare il reparto difensivo interista in vista del futuro.

L’inserimento del Napoli e lo sgarbo all’Inter

Ora, però, la situazione si è complicata. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli è entrato prepotentemente nella corsa per Bijol. Il club partenopeo, sotto la guida di Antonio Conte, sta cercando di rinforzare la difesa, e il centrale sloveno è diventato un obiettivo primario per la sessione di mercato di gennaio. Giovanni Manna, infatti, vede in Bijol il rinforzo ideale, tanto che il Napoli sarebbe pronto a fare uno sgarbo all’Inter pur di assicurarsi il giocatore fin da subito.

La valutazione del difensore si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che il Napoli potrebbe ricavare dalla cessione di Folorunsho, già vicino alla Lazio durante la finestra estiva ma saltata per le divergenze sulla valutazione economica del giocatore azzurro. La versatilità di Bijol, capace di giocare sia come difensore centrale che come “braccetto” in una difesa a tre, lo rende perfetto per il sistema di Antonio Conte.

Una finestra invernale rovente

Se da un lato l’Inter cercherà di riprovarci nella prossima estate, dall’altro il Napoli fa sul serio per Bijol già a gennaio. La società partenopea, decisa a rinforzare la rosa per il rush finale della stagione, potrebbe accelerare i tempi per portare il difensore a Castel Volturno già nel mercato di gennaio. Le prossime settimane saranno decisive, con Ausilio e Manna pronti a dare vita a un duello di mercato tutto da seguire.