Gioco meglio via dall’Inter: esplode il caso in nazionale | Club su tutte le furie

Dichiarazioni che fanno rumore, il calciatore tuona dal ritiro della Nazionale: l’Inter va su tutte le furie

Simone Inzaghi riabbraccia una buona parte di calciatori che, in questi giorni, sono stati impegnati con le loro rispettive nazionali. Ancora pochi giorni a disposizione per preparare, al meglio, l’imminente sfida di domenica prossima contro la Roma allo stadio “Olimpico”.

L’obiettivo del manager piacentino è quello di ritornare a Milano con il bottino pieno e, di conseguenza, rimanere nei vertici alti della classifica e sperare in qualche passo falso della capolista Napoli (impegnata nell’insidiosa trasferta di Empoli).

Anche se, alla Pinetina, l’atmosfera non è affatto delle migliori. Questa volta, però, a fare rumore sono le parole che arrivano dal ritiro della nazionale da parte del calciatore. Parole che, appunto, non faranno affatto piacere ai supporters ed anche allo stesso Inzaghi.

Se non è un caso poco ci manca. Le dichiarazioni dell’atleta, nel giro di poco tempo, hanno fatto molto discutere. Soprattutto sui social network dove i tifosi si sono divisi: c’è chi gli ha dato ragione e chi, invece, il contrario.

Dumfries tuona dall’Olanda: “Gioco meglio qui che all’Inter”

Un inizio di stagione tutt’altro che brillante per Denzel Dumfries con la casacca nerazzurra. Lo stesso, però, non si può affatto dire con la sua Olanda in cui è sembrato completamente un altro calciatore. Nel match di Nations League ha trovato il gol del pareggio nell’1-1 contro l’Ungheria. Con tanto di fascia da capitano.

Discorso, come riportato in precedenza, diverso con l’Inter. Inzaghi, in queste prime 9 partite della stagione (considerando anche quelle di Champions League), lo ha schierato titolare solamente in 3 occasioni. Le sue parole, rilasciate nel corso di una intervista a “Voetbal International” non sono affatto passate inosservate: “Con l’Olanda riesco a rendere al meglio rispetto che all’Inter“.

Inter, Dumfries ancora nerazzurro: manca l’ufficialità sul rinnovo

A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto (anche se non dovrebbero affatto esserci) Denzel Dumfries continuerà a vestire la casacca nerazzurra fino al 30 giugno del 2028. Il suo accordo andrà in scadenza il prossimo anno, ma come confermato dallo stesso calciatore mancano pochi dettagli visto che l’affare è più che fatto.

Ingaggio quasi raddoppiato visto che passerà da 2,5 milioni a 4. Adesso, però, il suo obiettivo è quello di fare del suo meglio con l’Inter. Sempre dal ritiro ha dichiarato: “Segnare con l’Olanda è qualcosa di cui essere orgoglioso. Indossare questa maglia è un onore. Ogni volta mi sembra di sognare. E’ lo stesso anche con l’Inter però“.