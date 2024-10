Altro crociato da operare: stagione finita per il nerazzurro | Incidente in allenamento

Gli esami strumentali hanno dato cattive notizie, l’infortunio in allenamento è più grave del previsto: stagione finita

Se c’è un dato che impressiona in questo inizio di stagione, analizzando tutti i campionati, è quello relativo agli infortuni. Dopo 7 giornate disputate sono già tantissimi i calciatori che hanno dato forfait, la maggiorparte dei quali hanno già incredibilmente concluso la propria annata.

Il tema è sempre più ricorrente nelle ultime settimane. Il fisico degli atleti, non riuscendo a riposare per l’elevato numero di partite da disputare, viene sovraccaricato eccessivamente, aumentando la probabilità di essere soggetti a stop di natura muscolare o lesioni.

Per questo motivo i sindacati che gestiscono i vari campionati hanno intenzione di iniziare una battaglia legale contro la UEFA e la FIFA. È stato già chiesto a gran voce da quest’ultimi e dai calciatori stessi di rendere meno fitto il calendario, ma hanno ricevuto come risposta l’esatto contrario.

Basti vedere come quest’anno abbiano dovuto prendere parte a Copa America ed Europei immediatamente dopo il finale di stagione, per poi iniziare la preparazione per quella attuale, o che il numero totale di gare da giocare coi club sia notevolmente incrementato a causa del nuovo format di Champions League e Mondiale per Club.

Ennesimo crociato

L’ultimo calciatore che si aggiunge alla lunghissima lista di coloro i quali hanno riportato lesioni ai legamenti del crociato è Valentìn Carboni, il classe 2005 di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito all’Olympic Marsiglia, che aveva recentemente conquistato la prima convocazione con l’Albiceleste.

Il fantasista nerazzurro si è infortunato durante l’allenamento con la Nazionale Argentina e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi da gioco per almeno 7 mesi. Nella migliore delle ipotesi rientrerà per le ultime gare di campionato, altrimenti se ne parlerà direttamente ad Agosto, mese di inizio della stagione 2025/2026.

Notizia shock

Il Commissario Tecnico della squadra campione in carica della Copa America e dei Mondiali, Lionel Scaloni, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di qualificazione mondiale contro la Bolivia, parlando tra i vari temi proprio dell’infortunio di Valentìn Carboni.

Ha raccontato la dinamica nei dettagli, spiegando che l’esito avuto dagli esami strumentali è stato davvero una notizia shock per lui: “Non aveva finito bene l’allenamento ma non pensavamo che fosse successa una cosa così grave. Purtroppo l’infortunio è stato confermato, nessuno si aspettava questa brutta notizia; speriamo che guarisca. È un ragazzo in cui abbiamo speranze, speriamo che si riprenda bene e che diventi il ​​più bravo possibile. È stato tutto molto triste”.