Vieni da noi, vinciamo il Campionato: Alexander Arlond a zero | Colpo pazzesco

Potrebbe essere il colpo dell’anno: la trattativa è attualmente in corso, Alexander Arnold a parametro zero

Il Liverpool di Arne Slot sembra fare sul serio. Da quando l’ex Feyenoord è arrivato sulla panchina dei Reds, i calciatori sembrano aver trovato nuovi stimoli. Nulla da togliere al suo predecessore, Jurgen Klopp, tra i maestri di questo sport, ma era necessaria una ventata d’aria fresca.

Analizzando la classifica di Premier League ad oggi, con i campionati fermi per la seconda sosta della stagione a causa dei match tra Nazionali impegnate nella Nations League, il Liverpool è solidamente primo. 6 match vinti su 7 match giocati, a +1 da Manchester City ed Arsenal, siintomi premonitori di quello che sarà un campionato all’insegna dello spettacolo.

Mentre da una parte i tifosi dell’Anfield esultano per l’andamento della loro squadra, dall’altra sono tristi per le voci di mercato riguardanti Alexander Arnold, colui che un tempo era un ragazzino schierato titolare con scetticismo ma che oggi è divenuto già leggenda a soli 26 anni.

Il suo nome è particolarmente legato a questo club. Il classe 1998 è nato e cresciuto nella città di Liverpool e nonostante nel 2012 fosse vicinissimo a firmare con il Manchester United, il destino ha voluto che rimanesse e che vincesse tutti i trofei disponibili con la propria squadra del cuore ma ad oggi le strade potrebbero realmente separarsi.

Contratto in scadenza

L’esterno inglese che può all’occorrenza giocare anche come centrocampista, ruolo che riveste nella Nazionale maggiore dell’Inghilterra, ha il contratto in scadenza al termine della stagione ma al momento tra lui e il club, nonostante sembrino esserci le intenzioni, non si riesce a raggiungere un’intesa di massima.

Il suo profilo e il suo palmarès parlano da sè, tanto da esser ricercato dai migliori top club d’Europa, che vorrebbero approfittare della sua situazione contrattuale per proporgli un pre accordo il prossimo inverno ed acquistarlo a parametro zero.

Futuro da scrivere

Il cartellino azzerato amplierebbe il bacino di squadre che potrebbero acquistarlo, dato che il suo stipendio, seppur di 6 milioni netti, è abbordabile per parecchi club. Anche alcune società di Serie A potrebbero permetterselo ma occhio al Real Madrid di Florentino Pèrez, che è alla ricerca di un sostituto di Carvajal che sarà indisponibile fino alla prossima stagione per un gravissimo infortunio al ginocchio.

Non essendo certo che le due parti decideranno di continuare insieme, il Liverpool sta analizzando vari profili in maniera cautelare. Il nome in cima alla lista è quello di Jeremie Frimpong, protagonista di una stagione straordinaria con la maglia del Bayer Leverkusen, al quale segue quello di Vanderson, difensore dell’As Monaco seguitissimo da tutta Europa.