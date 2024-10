Sei esonerato: chiamata durante la sosta | Decisione ufficiale

La sosta dei campionati a causa delle Nazionali ha mietuto la prima vittima. Il comunicato ufficiale è stato emanato: esonero immediato

In tutti gli sport, ma in particolare negli sport di squadra, una delle figure di riferimento è quella dell’allenatore. Chi riveste quel ruolo è colui che ha il compito di mandare la squadra in campo e farla funzionare per ottenere un unico risultato: la vittoria.

Sono anche i primi ad essere esposti, soprattutto a livello mediatico. Mentre durante le conferenze stampa i calciatori ruotano, lui deve esser sempre presente e far le veci della società che rappresenta. L’essere allenatore si può riassumere in un’unica frase: “è il cuore pulsante del gruppo“.

Il fattore più rilevante è che sul mister ricadono tutte le responsabilità. Quando si vince i meriti si dividono tra chi ha raggiunto il successo, a differenza di quando si perde dove è il primo capro espiatorio al quale addossare le ragioni della sconfitta.

E nella maggioranza dei casi, quando la cattiva striscia di risultati non riesce ad interrompersi, è proprio il suo ruolo ad essere messo in discussione o è addirittura il primo ad esser tagliato fuori dal progetto venendo esonerato dal Presidente.

Comunicato ufficiale

Nonostante ci sia la sosta per le Nazionali impegnate a disputare le fasi a gironi della nuova edizione della Nations League, c’è stato un campionato in cui, a causa delle prestazioni sottotono e degli scarsi risultati raggiunti, un allenatore è stato esonerato.

Si tratta di Eduardo Gorini, che sedeva sulla panchina del Cittadella dal 2021, squadra che milita in Serie B. Dopo 3 stagioni in cui aveva sempre raggiunto la salvezza senza mai passare dai playout, il club veneto ha deciso di cambiare dati i soli 7 punti ottenuti in 8 gare disputate.

Sconfitta cruciale

Fondamentale è stata la sconfitta pesantissima subita al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Fabio Grosso, che vola al terzo posto in classifica, a –4 dalla vetta. Tra i due avversari non c’è stata minimamente partita, terminata sul punteggio di 6-1 a favore dei neroverdi.

Seppur mancano tante partite, il terzultimo posto in classifica attualmente occupato dietro solamente a Frosinone e Cosenza è stato fatale. Pochi giorni dopo al match la dirigenza ha presa la sua decisione, esonerando l’ex difensore e comunicandolo tramite i canali social del club. Il suo successore non è ancora stato deciso ma per il momento sarà sostituito dal vice, Roberto Musso, che dirigerà i prossimi allenamenti in attesa del nuovo arrivato.