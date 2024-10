Disastro in nazionale: Fonseca lo perde per tutto l’anno | Infortunio gravissimo

Paulo Fonseca lo ha saputo poco fa, un giocatore del Milan si è infortunato in Nazionale, potrebbe stare fuori a lungo, pessima notizia per i rossoneri

Il prossimo fine settimana riparte il campionato. In testa alla classifica c’è il Napoli di Antonio Conte che scenderà in campo a Empoli, in una trasferta insidiosa. I toscani sono tra le sorprese di questo inizio di stagione ma i partenopei sono superiori dal punto di vista tecnico. Domenica a pranzo è prevista una sfida che promette reti e spettacolo, con due attacchi che sanno essere pericolosi.

Il big match dell’ottava giornata si svolgerà all’Olimpico di Roma, con i giallorossi che ospiteranno i campioni in carica dell’Inter. Ivan Juric sa di essere già in discussione, a circa un mese dal suo approdo sulla panchina dei capitolini. Inzaghi vuole dare continuità alle tre vittorie consecutive conquistate dai nerazzurri, compresa quella di Champions League.

Partita da piani alti anche a Torino tra Juventus e una Lazio in un ottimo stato di forma e con un reparto offensivo che sta dando delle risposte molto positive. Thiago Motta deve correre ai ripari dopo i recenti infortuni che hanno visto coinvolti Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners e McKennie.

Problemi simili riguardano il Milan che ospita in casa l’Udinese, un avversario che spesso ha messo in seria difficoltà i rossoneri. Dopo la sconfitta di Firenze, Paulo Fonseca vuole conquistare di nuovo i tre punti per non allontanarsi troppo dalla vetta.

Altro infortunio in casa Milan, si è fatto male l’attaccante con la maglia della Nazionale

Dovrà però fare a meno di Samuel Chukwueze che ha accusato un problema muscolare al termine del match giocato contro la Libia. Il fastidio riportato al bicipite femorale sarà valutato dallo staff medico del Milan nelle prossime ore ma rischia di fermarsi.

Un inizio di stagione davvero in salita per l’esterno d’attacco nigeriano, ancora a secco di reti e poco utilizzato dal tecnico portoghese, tanto da ipotizzare una sua cessione già nel mercato di gennaio.

Pulisic è già a Milanello, vuole tornare in forma per l’Udinese

È rientrato in anticipo in Italia anche Christian Pulisic. Il commissario tecnico degli Stati Uniti Pochettino ha deciso di congedarlo dal ritiro data la necessità di un riposo.

Per Fonseca è un titolare fisso e lui ha ripagato la fiducia del mister con una media realizzativa mai avuta sinora in rossonero.