Infortunio gravissimo: torna per Inter-Juventus | L’allenatore forza il rientro

L’infortunio è più grave del previsto ma l’allenatore lo vuole ad ogni costo in campo per lo scontro diretto Inter vs Juventus di fine mese

Dopo sette giornate di campionato guarda tutti dall’alto il Napoli di Antonio Conte che si è subito ricompattato dopo il disastroso esordio con sconfitta sul campo dell’Hellas Verona. Il Maradona è diventato un fortino, con quattro vittorie in altrettante partite disputate per i partenopei che hanno subito integrato nel migliore dei modi Romelu Lukaku, che non sta facendo rimpiangere Victor Osimhen al centro dell’attacco.

Dietro, a due lunghezze, si trova l’Inter, reduce da due vittorie consecutive che hanno allontanato i malumori dopo la sconfitta nel derby di Milano. Inzaghi sa di non avere ancora la squadra al massimo della condizione fisica e che la Champions League porterà via energie fisiche e mentali.

L’organico è stato costruito per poter concorrere in entrambi i fronti ma la prerogativa pare essere quella di arrivare in fondo in Europa. Discorso analogo per la Juventus che ha stupito nei primi due match in Champions e che non sta convincendo del tutto in A.

Qualche pareggio di troppo ha impedito ai bianconeri di agguantare il Napoli, compreso l’ultimo contro il Cagliari tra le mura amiche, con il pari beffa nel finale dei sardi grazie al calcio di rigore messo a segno da Marin.

Koopmeiners, gli ultimi accertamenti dopo il problema alla costola

Teun Koopmeiners ha riportato dei problemi respiratori che hanno impedito lui di ritornare in campo dopo l’intervallo. In queste ore è stato sottoposto a ulteriori accertamenti al JMedical per conoscere meglio l’entità del dolore alla costola.

Gli esami diagnostici avrebbero evidenziato la presenza di una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso che decreteranno i tempi di recupero.

Koopmeiners, quando dovrebbe rientrare, Motta lo vuole in campo contro l’Inter

Il centrocampista salterà la prima partita prevista dopo la sosta, ovvero Juventus-Lazio del 19 ottobre, e la sfida di Champions League che si giocherà appena tre giorni dopo, sempre all’Allianz, contro lo Stoccarda. Dalle indiscrezioni emerse è già trapelato il rischio di uno stop più lungo del previsto, che costringerebbe Koopmeiners ai box per più partite, forse addirittura per il big match contro l’Inter del 27 ottobre. Motta vorrebbe forzare il recupero per il derby d’Italia.

Il classe 1998 è stato titolare nelle ultime gare ma non era ancora riuscito a segnare la prima rete con la sua nuova maglia. Motta dovrebbe promuovere in quel ruolo Douglas Luiz, con i giovani talenti Yildiz e Mbangulà sugli esterni, a supporto della punta centrale Dusan Vlahovic.