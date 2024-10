Si infortuna in nazionale, ma non torna a Milano: Inzaghi è una furia

Il calciatore, partito con la squadra, si infortuna in nazionale. Ma per lui non ci sarà il rientro a Milano: Inzaghi storce il naso.

Dopo un inizio di Serie A al cardiopalma, siamo giunti alla seconda pausa stagionale per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Le squadre di tutta Europa, infatti, si preparano a scendere in campo per gli appuntamenti di Nations League, con i migliori giocatori dei club pronti ad aggregarsi ai propri compagni di selezione.

Una pausa che, come spesso accade, crea un mix di attese e preoccupazioni per le società di club, che vedono partire i propri top player con il rischio di infortuni. Purtroppo, non arrivano buone notizie per l’Inter: uno dei suoi giocatori è attualmente infortunato.

Tuttavia, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, il calciatore non farà rientro a Milano per essere monitorato dallo staff medico nerazzurro. Una scelta che potrebbe creare malumori in casa interista e non lascia affatto soddisfatto mister Inzaghi.

L’infortunio in Nazionale

Le brutte notizie per l’Inter riguardano proprio Marcus Thuram. L’attaccante francese, reduce dalla splendida tripletta nella vittoria per 3-2 contro il Torino, era uscito dal campo acciaccato dopo un duro intervento di Maripan, sanzionato con un cartellino rosso. Il colpo subito alla caviglia durante il primo tempo aveva creato non poche preoccupazioni, ma gli esami effettuati successivamente non hanno evidenziato lesioni gravi, consentendogli di rispondere alla chiamata della Francia.

Nonostante il trauma riportato, Thuram dovrà dunque fare i conti con l’infortunio mentre è ancora a disposizione di Deschamps, senza rientrare a Milano per ulteriori cure. Mister Inzaghi avrebbe probabilmente preferito che il suo attaccante tornasse alla Pinetina per essere monitorato dallo staff medico nerazzurro, ma al momento Thuram resta nei piani della nazionale francese.

La sua presenza in campo con la Francia

Dal ritiro dei Bleus arrivano notizie poco incoraggianti sulle condizioni di Thuram: l’attaccante interista continua a sentire dolore alla caviglia. Di conseguenza, la sua presenza per la gara di Nations League contro Israele, in programma domani sera, è fortemente in dubbio.

Lo stesso Didier Deschamps ha confermato che il numero 9 nerazzurro non è al meglio e potrebbe essere escluso dal match. A Milano, intanto, ci si domanda se sia il caso di insistere per far tornare Thuram a disposizione del club, per permettergli di recuperare al meglio sotto la supervisione dello staff medico interista.