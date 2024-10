Inzaghi in Premier League: si aspetta solo l’esonero | Chiamata impossibile da rifiutare

Il futuro dell’allenatore potrebbe essere in Inghilterra. Ecco perché si aspetta l’esonero per poter vedere finalmente Inzaghi in Premier.

Sono giorni di attesa e grande curiosità per gli appassionati di calcio e per tutti gli addetti ai lavori. Con la pausa nazionali, infatti, i club ne approfittano per riordinare le idee e cercare di sistemare ciò che non ha funzionato nelle prime partite della stagione.

È sicuramente il caso del Manchester United. La squadra di Premier League deve infatti fare i conti con risultati deludenti e non all’altezza di quella che è considerata una delle squadre più prestigiose al mondo.

I risultati tardano ad arrivare e per questo si aspettano grandi novità interne alla società e, forse, un repentino cambio sulla panchina. Le indiscrezioni corrono veloci e c’è chi parla di un esonero in vista che potrebbe far volare Inzaghi in Premier.

Il futuro del Manchester United

Non è stato di certo un avvio di stagione da incorniciare quello del Manchester United. I Red Devils sono al quattordicesimo posto dopo sette partite giocate in campionato e solo otto punti raccolti. Gli uomini di ten Hag hanno infatti deluso le aspettative e ora lo scenario è quello di un futuro lontano dalle coppe e dalle prime posizioni della classifica.

Dopo un calciomercato estivo di grande spessore, infatti, le aspettative erano altissime. Tuttavia i primi risultati hanno gettato un’ombra sul Manchester United e in molti chiedono l’esonero di ten Hag. I dirigenti del Manchester, infatti, potrebbero presto puntare su Simone Inzaghi.

Contatti già in estate

Le voci di un possibile futuro in Premier di Inzaghi sono insistenti ormai da alcuni mesi. L’allenatore dell’Inter è attualmente blindatissimo, ma con un eventuale esonero di ten Hag la dirigenza inglese potrebbe provarci.

D’altronde, secondo quanto riportato da FCInterNews.it, tra Manchester United e Inter ci sarebbero già stati dei contatti nell’estate, ma l’allenatore avrebbe declinato l’offerta. Ad ogni modo, se l’Inter non dovesse raggiungere gli obiettivi stagionali (vittoria della Serie A e un buon risultato in Europa),Il Manchester potrebbe tornare sui suoi passi e tentare un nuovo assalto all’allenatore.