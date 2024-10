Giallorossi su Osimhen: pronta l’offerta per comprare il cartellino | Ok del giocatore

La permanenza a Napoli di Victor Osimhen si fa sempre più lontana: in arrivo nuove offerte per acquistarne il cartellino

Con la vittoria del terzo Scudetto dopo 33 anni dall’ultimo conseguito, Victor Osimhen, l’attaccante che il Napoli acquistò dal Lille nell’estate del 2020 per 75 milioni di euro totali, era diventato un eroe ed un simbolo per la città partenopea.

Nel giro di un solo anno, la situazione si è decisamente capovolta, ma partiamo per punti. Nei giorni successivi al trionfo ha iniziato a trattare il suo rinnovo con il Presidente Aurelio De Laurentiis; una trattativa che è durata un intero anno, tra tira e molla continui e dichiarazioni ai limiti.

Nella stagione 2023/2024 con Rudi Garcia in panchina, iniziò come aveva terminato la precedente: a suon di gol. L’accordo era oramai stato preso, prolungamento fino al 2026, clausola da 130 milioni di euro e ingaggio da 10 milioni netti, ma pian piano le cose iniziano a precipitare, a partire proprio dal rapporto con l’allenatore.

I primi screzi, poi la totale rottura a causa della sostituzione sullo 0-0 contro il Bologna dopo un rigore sbagliato, al quale si aggiunse il video ironico postato dal club sul canale social di Tiktok. Le due parti si chiariscono e la relazione procede, fino a pochi mesi dopo dove il nigeriano si ferma per l’ennesima volta per infortunio.

Parti sempre più lontane

A dicembre arriva improvvisamente la firma del rinnovo, con le stesse condizioni inizialmente prefissate. Poco dopo vola a Gennaio per la Coppa d’Africa e da lì succede nuovamente il caos: Il procuratore di Kvaratskhelia sottolinea con fermezza che ha già un accordo con l’Arabia per l’estate, con Osimhen che alimenta ancor di più la questione dicendo che il Napoli non fosse un punto di arrivo ma una squadra di passaggio per i suoi obiettivi.

Rientra a Castelvolturno, segna 8 gol nelle sue ultime 10 partite con la maglia azzurra e chiede la cessione, con Psg e Chelsea che si contendono il suo acquisto. Per degli intrecci di mercato nessuna delle due società lo acquista, rimane unicamente l’opzione Arabia che successivamente non si concretizza ma nel mentre il Napoli ha già acquistato Romelu Lukaku. Osimhen resta fuori rosa, prima dell’arrivo del Galatasaray, che lo preleva tramite un prestito secco.

Contesa tra club

Sono bastati solamente 2 gol e 2 assist in 4 partite di Super Lig per far innamorare la squadra turca. L’allenatore Okan Buruk ha trovato la quadra per far giocare insieme lui, Icardi e Mertens, tutte ex stelle della Serie A, con l’obiettivo di acquistare il suo cartellino tramite una clausola contrattuale che lo lascerebbe libero a 81 milioni di euro.

C’è però da fare attenzione ai rivali dato che l’ex Wolfsburg, Charleroi, Lille e Napoli era seguito in estate da mezza Europa. In pole c’è il Chelsea di Enzo Maresca, a –4 dalla vetta della Premier League, campionato in cui il classe 1998 ha sempre sostenuto di voler giocare, che è seriamente intenzionato a fargli vestire la maglia dei Blues, che sia nella sessione di calciomercato invernale o estiva.