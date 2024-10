Esonero immediato: Fonseca, stavolta ci siamo: tutto fatto per la sosta

Il tempo stringe e i risultati tardano ad arrivare. Per Fonseca si inizia a parlare di esonero immediato. Già nella sosta?

Era una partita decisiva che avrebbe dovuto sancire il passo positivo del Milan in Serie A, ma non è stato così. La sfida con la Fiorentina ha visto alla fine un nuovo esito disastroso che ha regalato la vittoria ai Viola.

Un 2 a 1 che non va proprio giù ai tifosi rossoneri, soprattutto perché la partita si sarebbe potuta vincere. I rossoneri, che hanno perso per un gol di scarto, non sono infatti riusciti a trasformare nemmeno uno dei due rigori concessi. Lapidari gli errori sul dischetto di Theo Hernandez, prima, e di Abraham, poi.

L’espulsione del terzino francese alla fine e la confusione – rivelata dallo stesso allenatore – su chi avrebbe dovuto battere i rigori getta i tifosi rossoneri nello sconforto più assoluto. E ora si torna a parla di esonero immediato per Fonseca. Una scelta che potrebbe arrivare addirittura durante la sosta.

Fonseca in bilico

L’allenatore portoghese sembrava poter zittire le voci critiche nei suoi confronti dopo la bella vittoria nel derby contro l’Inter. Ma il ko in Champions contro il Bayer e la brutta sconfitta contro la Fiorentina hanno gettato l’ambiente rossonero nuovamente nel caos. Anche stavolta, infatti, sul banco degli imputati c’è il tecnico della squadra milanese.

La prestazione contro la Fiorentina non è affatto piaciuta ai supporters rossoneri, i quali non accettano una nuova sconfitta in Serie A. Ma al di là della partita, molti rivolgono al mister la critica secondo cui non avrebbe del tutto in mano la squadra.

La confusione sul dischetto

È stato lo stesso allenatore rossonero a far trapelare confusione e caos all’interno dello spogliatoio. Nel post partita, Fonseca ha rivelato che il rigorista del Milan è Pulisic e che non sa perché durante la partita sia andata diversamente.

Sintomo – per molti tifosi – che il tecnico abbia perso le redini della squadra e che su queste decisioni non riesca ad imporsi. Problemi quasi insormontabili per l’allenatore portoghese, che potrebbe presto fare le valigie. A Milano si sta già parlando di esonero se le prestazioni dovessero continuare su questa linea e non si escludono sorprese durante la pausa delle Nazionali.