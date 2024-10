Cassano durissimo: attacco a Vieri senza precedenti | Noi continuiamo da soli

Cassano non si smentisce e ritorna a parlare senza peli sulla lingua: tra le vittime un suo ex amico,“Bobo” Vieri

Anche se Antonio Cassano ha appeso gli scarpini a chiodo, continua a regalare dichiarazioni che fanno discutere o accaduti mai svelati, questa volta al di fuori del rettangolo verde di gioco. Insomma, passano gli anni e cambia il palcoscenico, ma lui non è mai cambiato.

L’ex calciatore di Milan, Inter, Sampdoria, Real Madrid, Parma e Roma è stato ospite di uno dei podcast italiani più famosi sulla piattaforma di Youtube, BSMT. Si tratta di Basement, serie condotta da Gianluca Gazzoli, che intervista i personaggi più famosi d’Italia.

Ha aperto l’intervista parlando del suo primo gol in carriera. Esordì col Bari in Serie A nel dicembre del 1999 stoppando di tacco una palla disegnata da Perrotta, per poi dribblare il difensore nerazzurro e spedire la palla in rete. Un gol che in un attimo ha fatto intendere il suo enorme talento e come la sua vita sarebbe cambiata.

Ha spiegato come fino al giorno precedente faceva fatica a mangiare mentre dal quel momento è stato ricoperto d’oro. Un inizio che non valeva solamente l’ascesa della sua carriera ma la fine della povertà e il desiderio esaudito di poter aiutare finalmente la madre, data la totale assenza del padre.

La sua carriera

Ha raccontato come nel 2001 avesse la possibilità di andare alla Juventus, scegliendo però la Roma per il maggiore ingaggio percepito e la possibilità di giocare con Totti, il suo idolo. Tra i due si creò una connessione tale da esser applauditi da tutto il mondo.

Dopo Roma ci fu la chiamata del Presidente Moratti per farlo arrivare all’Inter, ma quella di Florentino Perez al Real Madrid fu più decisiva, dove viene ironicamente ricordato per essersi presentato con un montone alla firma. Ha raccontato di aver segnato al debutto, che avesse una voglia pazzesca ma che non è riuscito a trovare continuità; una caratteristica fondamentale per far parte di una squadra così blasonata. Da lì un anno al Milan, uno all’Inter, sua squadra del cuore, ed infine Parma e Sampdoria.

Non più amici

Terminata la sua carriera da calciatore iniziò la sua carriera da opinionista a Tiki Taka, per poi creare la Bobo TV insieme a Ventola, Adani e Vieri, trasmessa sulla piattaforma di Twitch. Le dirette hanno un enorme successo ma improvvisamente il gruppo si separa per volere di Vieri stesso, che comunica la notizia al termine di una puntata.

Cassano ha definito quest’azione come un tradimento e che il rapporto con lui è oramai un capitolo chiuso, non c’è possibilità di riappacificazione o di chiarimento. Non ha più intenzione di dare importanza alla sua persona, ha chiaramente sottolineato che non lo perdonerà mai e che penserà esclusivamente a godersi il nuovo programma creato con Ventola ed Adani, chiamato Viva El Futbol.