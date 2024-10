Fonseca glielo dice in faccia: sbattuto fuori dal Milanello | 30 milioni dall’Arabia a gennaio

Il Milan sta per prendersi la responsabilità di mettere sul mercato un giocatore su cui ha puntato molto, può andare in Arabia a gennaio

L’esonero sembra imminente e invece la vittoria nel derby ha consentito a Paulo Fonseca di blindare la propria panchina. L’inizio della sua avventura al Milan non è stata delle migliori ma i segnali di crescita sono evidenti nelle ultime settimane e la gara contro i cugini dell’Inter è stata portata a casa grazie ad alcune mosse a sorpresa.

Intuizioni che si sono rivelate azzeccate, confermate poi con il largo successo casalingo contro il Lecce che ha portato i rossoneri a risalire la china in classifica. Le critiche nei confronti del tecnico sono state eccessive e adesso può prendersi maggiori responsabilità nelle sue scelte.

Il cammino europeo è iniziato in salita con zero punti contro il Liverpool e il Bayer Leverkusen. Il calendario ora sarà più agevolo e ci sono ancora sei gare per centrare i punti validi per qualificarsi alla fase successiva.

Ciò che colpisce è l’incisività in fase realizzativa, sia grazie alla coppia di attaccanti centrali composta da Tammy Abraham e Alvaro Morata che lavorano molto per i compagni di squadra, dialogando con gli esterni che si sono abbassano spesso al livello dei centrocampisti per garantire maggiore equilibrio tra i reparti.

Doveva essere la stagione della maturità e invece Fonseca non lo ritiene titolare

Fonseca ha parlato, nella conferenza stampa che ha preceduto il match giocato contro il Lecce, di Chukwueze, finito nuovamente ai margini dopo una prima stagione in rossonero con tanti alti e bassi.

Le amichevoli estive e il finale dello scorso campionato avevano fornito dei segnali incoraggianti di crescita e invece è avvenuto di nuovo un calo, tanto che in questo avvio di stagione non sta trovando spazio, chiuso da un Pulisic in uno splendido stato di forma.

Chukwueze può finire sul mercato, sirene arabe in vista per lui

Per il nigeriano il Milan ha investito quasi 30 milioni e vorrebbe vedere una sua crescita. I prossimi mesi saranno decisivi per capirese potere contare su di lui per il futuro o meno, con il contratto che scade nel 2028.

Fonseca ha parlato di mancanza di fiducia e di nessun problema fisico. Non è da escludere che possa decidere di epurarlo definitivamente se i progressi tarderanno ad arrivare, con l’Arabia come papabile destinazione. La dirigenza vorrebbe almeno rientrare con la spesa fatta nell’estate 2023 per portarlo a Milano.