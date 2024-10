Juve-Inter, ennesima beffa: giocatore soffiato a gennaio | Club ai ferri corti

Le due società ancora in combutta per un talento. Questa volta la decisione è arrivata istantanea: va da loro sin da subito.

Pestarsi i piedi, nelle sessioni di calciomercato, è diventato ormai una consuetudine. Nella scorsa estate, in molti, ricorderanno il fulmineo ‘scippo’ dell’Atalanta che, con visite mediche fissate col Napoli, ha portato a casa il centrocampista Marco Brescianini.

Quest’ultimo, dopo un ottimo campionato con il Frosinone, ha sposato il progetto orobico ritrovandosi anche a disputare la Champions League. I tifosi partenopei non presero inizialmente di buon occhio questa decisione.

Gli arrivi di McTominay e Gilmour, però, hanno ben presto lasciato il passato alle spalle. Antonio Conte ha avuto chi voleva. Ora però è doveroso parlare di altre due società che, a pestarsi i piedi, ci riescono da sempre.

Stiamo parlando di Inter e Juventus. Da un lato l’esperienza di Beppe Marotta e dell’altra la determinazione di Cristiano Giuntoli. I due, sono stati protagonisti assoluti delle ultime trattative di mercato.

Gli scippi di mercato

In molti, infatti, ricorderanno come l’ex difensore del Verona, Cabal, sembrasse un promesso sposo all’Inter di Simone Inzaghi. ‘Come un tuono’, per dirla alla coppia Villain-Pequeno, la Juve lo ha portato da Thiago Motta in men che non si dica.

Potremmo davvero parlarne fino a domani di trattative di questo tipo ma, quello che sta per succedere adesso ha dell’incredibile. Ora non è la Juve a fregare l’Inter o viceversa. Come recita quel detto? Tra i due litiganti, il terzo gode.

Inter-Juve, ennesima beffa: David più verso la Spagna

In questo caso, Inter e Juve, sono fregate dalla terza incomoda di turno. Sarebbe opportuno parlare del Barcellona che, per rinvigorire l’attacco ha ben pensato di fiondarsi su un calciatore che sembrava essere ormai nel mirino delle due società italiane.

Quando pensiamo al campionato francese, in automatico il pensiero va al Lille e al suo bomber: Jonathan David. Il forte attaccante canadese, non è un mistero, è presente sul taccuino delle due squadre di Serie A. Ora però, a parlare dell’interesse da parte dei blaugrana, ci pensa Sport: c’è la necessità di trovare l’erede di Robert Lewandowski. Con queste prerogative e con la voglia di tornare ben presto tra le grandissime del calcio europeo, il Barça potrebbe seriamente pensare di tesserarlo e sistemare, una volta e per tutte, il reparto offensivo.