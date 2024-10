Balotelli ancora all’Inter: firma entro 24 ore | Ok della società a riprenderlo in squadra

Mario Balotelli ha trovato una nuova sistemazione, torna in campo all’Inter, la firma avverrà nelle prossime ore, ecco gli accordi con il club

A 34 anni Mario Balotelli non ha intenzione di dire addio al mondo del calcio giocato. Uno dei talenti più cristallini dello scorso decennio ha avuto una parabola discendente dopo un inizio di carriera che faceva presagire il suo ingresso nell’Olimpo dei campioni assoluti. L’apice è stato raggiunto quando nel 2012 ha trascinato la Nazionale alla finale degli Europei, con una sontuosa doppietta rifilata alla Germania.

Tutti pensavano che il futuro dell’attacco azzurro fosse per molti anni nei suoi piedi ma così non è stato. La mancanza di continuità e la poca concentrazione mentale non hanno consentito lui di confermarsi ad alti livelli e ha iniziato a girare per tutta Europa, dal campionato svizzero fino a quello turco.

La media realizzativa è sempre stata discreta ma nessun top club ha avuto più il coraggio di concederli una seconda chance, compreso Roberto Mancini che lo ha difeso e tutelato più volte ma lo ha escluso dalla lista dei convocati dell’Europeo vinto tre anni fa. Una bocciatura pesante per Mario che sapeva di avere ancora le qualità per decidere partite secche con la sua classe.

La penuria di bomber d’area di rigore è stato un altro motivo che ha spinto molti a chiedere a gran voce di richiamarlo per gli impegni della Nazionale. Negli ultimi mesi, da svincolato, si è allenato duramente per farsi trovare pronto di fronte a un’offerta ritenuta allettante. La sua speranza era quella di ricevere una chiamata da qualche squadra di A ma così non è stato.

Balotelli torna in campo all’Inter, accordo per un anno

Balotelli ricomincia dalla terza serie spagnola. Firma in arrivo con l’Intercity Football Club, squadra che rimanda ai nerazzurri con cui ha iniziato più di 15 anni fa a segnare nel calcio professionistico.

L’Intercity ha proposto al centravanti un accordo fino a giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Giocherà in Spagna per la prima volta nella sua carriera.

I buoni recenti numeri di Balotelli ma l’infortunio al ginocchio lo ha bloccato

Balotelli ha segnato 7 gol in 16 partite nella scorsa stagione all’Adana Demirspor, rimanendo fuori per tre mesi a causa di un infortunio al ginocchio.

L’Intercity ha da poco esonerato il proprio allenatore a causa di un inizio di campionato difficoltoso, con solo sei punti raccolti. Balotelli può aiutare a risalire la classifica.