Addio De Rossi: ecco cosa ha detto ai calciatori | Rivelate tutte le conversazioni

Arrivano retroscena incredibili sull’addio di De Rossi. Ecco che cosa si sono detti negli ultimi giorni.

Dopo solo cinque giornate di campionato di Serie A, la Roma ha dovuto affrontare la prima grande crisi della stagione. A causa dei risultati che non arrivavano e di una – probabile – incomprensione con la società, i dirigenti giallorossi hanno optato per l’esonero di mister De Rossi.

L’ambiente romano è quindi piombato nel caos, con molti tifosi giallorossi che hanno deciso di protestare contro l’attuale gestione della società e chiedere chiarimenti su quello che sia davvero successo.

Nelle ultime ore, però, sono arrivati degli incredibili retroscena sull’episodio che ha segnato l’inizio della stagione giallorossa. Ecco quali sono state le parole del mister e che cosa si sono detti i calciatori durante l’addio di De Rossi.

Pellegrini sull’addio di De Rossi

Durante la conferenza stampa della Roma alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Elfsborg, è intervenuto Lorenzo Pellegrini, attuale capitano della Roma. Il centrocampista giallorosso ha parlato – tra le altre cose – anche dell’addio di De Rossi, rivelando ai giornalisti aspetti interessanti che hanno caratterizzato questo episodio.

“Non penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di mister Juric essere tristi il giorno dell’addio di De Rossi – ha detto Pellegrini in conferenza stampa – quando è arrivato ha capito che era un momento triste per noi“. Il capitano della Roma ha detto poi che quella tristezza si è trasformata in voglia di fare le cose.

“Non sono uno da pagliacciate”

Il centrocampista giallorosso ha poi continuato a parlare di quello che è successo nelle ultime settimane, parlando anche di ciò che si sono detti con l’allenatore. “Nono sono uno da pagliacciate – ha rivelato Pellegrini – ho detto quello che pensavo“.

Secondo quanto riferito da Pellegrini sarebbero successe altre cose per cui non sarebbe stato interpellato, ribadendo però la stima per Daniele De Rossi e il suo staff. Alla fine della conferenza il capitano giallorosso ha ribadito la voglia di portare avanti la Roma e la volontà da parte di tutta la squadra di fare bene sia in campionato che in Europa.