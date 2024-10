Inzaghi ha rischiato la panchina: clamoroso retroscena | C’è già pronto l’ex allenatore

Simone Inzaghi in panchina - Foto ANSA - Interdipendenza.net

Un retroscena svela che Inzaghi ha rischiato l’esonero, l’Inter aveva già pronto il sostituto, avrebbe richiamato un ex allenatore dei nerazzurri

Le nubi di un momento complicato sembrano essere ormai alle spalle. L’Inter è reduce da due ottime prestazioni che hanno riportato il sereno ad Appiano Gentile. Dopo la sconfitta nel derby erano piovute critiche nei confronti di mister Inzaghi, colpevole secondo gran parte della tifoseria di avere sbagliato i cambi durante il secondo tempo e di non essere riuscito a leggere gli accorgimenti tattici di Fonseca, in grado di imbrigliare i nerazzurri e di vincere con merito il match.

Lo scorso fine settimana è arrivata la vittoria sul campo dell’Udinese, con il ritorno al goal di Lautaro Martinez, autore di una pregevole doppietta che ha consentito di battere i friulani, un avversario molto tosto soprattutto se affrontato in trasferta.

Inzaghi è riuscito a sopperire anche all’assenza per infortunio di Nicolò Barella, schierando titolare Davide Frattesi, autore del goal che ha sbloccato la partita, indirizzandola a favore dei campioni d’Italia in carica.

In Champions è arrivata invece il successo largo contro la Stella Rossa. Il turnover ha portato i suoi frutti, con la coppia d’attaccanti formata da Arnautovic e Taremi che ha inciso, segnando una rete a testa, e con un gioco a tratti dominante.

Inzaghi ha rischiato l’esonero, lo ha rivelato Benitez, pronto a subentrare

Rafa Benitez ha rilasciato prima del match di Champions un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha confessato che la sconfitta nel derby avrebbe potuto comportare un esonero imminente per Inzaghi.

Queste le sue parole: “Il livello internazionale, sottolineato nel pareggio con il Manchester City, ha rischiato di vacillare con la sconfitta nel derby. Ma Inzaghi ha rimesso le cose a posto, ha vinto a Udine, ha ritrovato il gol di Lautaro Martinez.

L’Inter ha un altro impegno complicato in A, deve battere l’ostico Torino

Una vittoria non scontata in campo europeo. Benitez era consapevole dei rischi di certe partite: “Nessuna gara, anche quella che può rivelarsi la meno complicata, può essere affrontata con superficialità: l’Inter lo sa bene, non cadrà nel tranello e cercherà di confermare che la sconfitta con il Milan è stata solo una battuta a vuoto“.

Adesso testa al Torino per l’ultimo impegno di campionato prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Vincere consentirebbe di andare alla pausa con il morale al massimo.